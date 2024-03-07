В Перми вынесен приговор виновнику смертельного ДТП

Суд отправил водителя в колонию Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Водителя, который устроил в Перми смертельное ДТП в августе 2023 года, отправили в колонию. Он признан виновным в аварии, где погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«В суде установлено, что водитель не пропустил другой автомобиль на повороте, в результате чего они столкнулись. Двое пассажиров автомобиля погибли на месте ДТП. Суд признал мужчину виновным и отправил в колонию общего режима на четыре года», — сообщили в ведомстве.

Смертельная авария произошла 17 августа 2023 года на ул. Докучаева. Тогда помимо погибших пострадали еще два человека, в том числе ребенок.