В Перми вынесен приговор виновнику смертельного ДТП

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Суд над Еленой Лопаевой. Пермь, приговор, папка, судья, суд, вынесение вердикта
Суд отправил водителя в колонию Фото:

Водителя, который устроил в Перми смертельное ДТП в августе 2023 года, отправили в колонию. Он признан виновным в аварии, где погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«В суде установлено, что водитель не пропустил другой автомобиль на повороте, в результате чего они столкнулись. Двое пассажиров автомобиля погибли на месте ДТП. Суд признал мужчину виновным и отправил в колонию общего режима на четыре года», — сообщили в ведомстве.

Смертельная авария произошла 17 августа 2023 года на ул. Докучаева. Тогда помимо погибших пострадали еще два человека, в том числе ребенок.

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Водителя, который устроил в Перми смертельное ДТП в августе 2023 года, отправили в колонию. Он признан виновным в аварии, где погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «В суде установлено, что водитель не пропустил другой автомобиль на повороте, в результате чего они столкнулись. Двое пассажиров автомобиля погибли на месте ДТП. Суд признал мужчину виновным и отправил в колонию общего режима на четыре года», — сообщили в ведомстве. Смертельная авария произошла 17 августа 2023 года на ул. Докучаева. Тогда помимо погибших пострадали еще два человека, в том числе ребенок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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