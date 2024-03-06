В Сургуте на улице Монтажников мужчина заперся в квартире и пытался покончить с собой, его спасли полицейские и медики. Спецслужбы приехали на вызов по сигналу супруги.
«Он заперся в квартире, сообщил супруге по телефону о своих намерениях, а та в свою очередь забила тревогу и вызвала полицию. На указанный адрес прибыли медики, спасатели и экипажи наружных служб. Было принято [решение] вскрыть дверь», — сообщает «К-Информ Сургут» в соцсети «Вконтакте».
Мужчину обнаружили в ванной, он был в крови. Медики госпитализировали югорчанина. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе УМВД ХМАО, на момент публикации ответ не поступил.
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