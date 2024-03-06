06 марта 2024

В Сургуте полиция спасла мужчину, пытавшегося покончить жизнь самоубийством. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ложного минирования ул.Бригадирская 8. Пермь, происшествие, дежурная часть, ппс, полиция, 02, 112
Силовики приехали в квартиру по сигналу супруги Фото:

В Сургуте на улице Монтажников мужчина заперся в квартире и пытался покончить с собой, его спасли полицейские и медики. Спецслужбы приехали на вызов по сигналу супруги.

«Он заперся в квартире, сообщил супруге по телефону о своих намерениях, а та в свою очередь забила тревогу и вызвала полицию. На указанный адрес прибыли медики, спасатели и экипажи наружных служб. Было принято [решение] вскрыть дверь», — сообщает «К-Информ Сургут» в соцсети «Вконтакте».

Мужчину обнаружили в ванной, он был в крови. Медики госпитализировали югорчанина. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе УМВД ХМАО, на момент публикации ответ не поступил.

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В Сургуте на улице Монтажников мужчина заперся в квартире и пытался покончить с собой, его спасли полицейские и медики. Спецслужбы приехали на вызов по сигналу супруги. «Он заперся в квартире, сообщил супруге по телефону о своих намерениях, а та в свою очередь забила тревогу и вызвала полицию. На указанный адрес прибыли медики, спасатели и экипажи наружных служб. Было принято [решение] вскрыть дверь», — сообщает «К-Информ Сургут» в соцсети «Вконтакте». Мужчину обнаружили в ванной, он был в крови. Медики госпитализировали югорчанина. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе УМВД ХМАО, на момент публикации ответ не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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