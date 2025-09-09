В ХМАО на нефтяном месторождении открыли первую в России станцию мониторинга парниковых газов

Первая станция мониторинга парниковых газов открылась на месторождении в ХМАО
Экологи будут следить за состоянием окружающей среды на нефтяном месторождении в ХМАО
На Ваделыпском месторождении в Нефтеюганском районе ХМАО открыли первую в России станцию мониторинга парниковых газов. Проект реализует компания «Салым Петролеум Девелопмент» совместно с Министерством науки и высшего образования РФ и Югорским государственным университетом. С помощью исследовательской площадки экологи будут изучать воздействие нефтяных промышленных объектов на окружающую среду, сообщили URA.RU в компании.

«Компания „Салым Петролеум Девелопмент“ первой в России разместила научную станцию мониторинга парниковых газов на территории действующего месторождения в ХМАО. На научной площадке экологи будут изучать потоки парниковых газов и способность болот их поглощать, результаты исследований будут использовать для независимой оценки влияния промышленных объектов на окружающую среду», — рассказали агентству в пресс-службе.

В дальнейшем информация со станции будет передаваться в ситуационный центр ЮГУ. Ученые университета проанализируют эти данные и дадут рекомендации по развитию промышленной инфраструктуры с учетом экологических норм.

«Выбор площадки на территории Ваделыпского месторождения связан с уникальностью его природной экосистемы. Оборудование, приобретенное компанией для изучения потоков парниковых газов, поможет в исследованиях местной окружающей среды, а также будет способствовать сохранению, поддержке и увеличению разнообразия флоры и фауны», — подчеркнул генеральный директор компании «Салым Петролеум Девелопмент» Денис Парамошин.

В Югре уже действуют подобные исследовательские пункты. Они отслеживают изменение уровня углекислого газа в атмосфере. Новая станция даст ученым больше данных о том, как югорские болота влияют на климатические процессы.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО появятся новые площадки для разработки инновационных методов добычи трудноизвлекаемой нефти (ТрИЗ). Полигоны появятся на Верхнесалымском и Холмогорском месторождениях.

