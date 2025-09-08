08 сентября 2025

Полиция пришла к депутату из ХМАО из-за видео, где он бросал нож в дочь

Полиция ХМАО начала проверку в отношении депутата думы Мегиона от КПРФ Виктора Макарова. Поводом стало видео, на котором политик выполняет трюк с броском ножа на живот дочери, пока она лежит на битом стекле. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Обращение поступило. Проводим проверку», — подтвердили в пресс-службе. В прокуратуре округа уточнили, что обращение поступило от местного общественника и направлено в полицию на прошлой неделе, а результаты проверки находятся на личном контроле прокурора города.

Сам Макаров в разговоре с журналистом агентства подтвердил, что уже общался с силовиками. Он заявил, что подал встречную жалобу в прокуратуру на распространение фейков. «Пропаганда здорового образа жизни не наказуема. На меня просто началась пиар-атака перед выборами», — сказал депутат.

Ранее URA.RU писало, что Макаров настаивает, что нож в видео был бутафорским, а съемки проводились шесть лет назад для привлечения внимания телеканалов. Он пояснил, что занимался аутотренингом с детьми.

