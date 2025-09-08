В главном городском парке Сургута пропали двое шестилетних детей

В главном парке Сургута пропали двое шестилетних детей
В Сургуте в районе парка «За Самой» пропали двое шестилетних детей. Полиция разыскивает несовершеннолетних.
«В полицию поступило сообщение [о пропаже детей]. Все силы ориентированы на их поиски», — рассказали URA.RU в пресс-службе полиции.
Ранее URA.RU писало, что силовики в Югре нашли школьниц спустя четверо суток. 13-ти и 15-летняя девушка уехали из Нижневартовска в Мегион.
