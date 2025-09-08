08 сентября 2025

В главном городском парке Сургута пропали двое шестилетних детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В главном парке Сургута пропали двое шестилетних детей
В главном парке Сургута пропали двое шестилетних детей Фото:

В Сургуте в районе парка «За Самой» пропали двое шестилетних детей. Полиция разыскивает несовершеннолетних.

«В полицию поступило сообщение [о пропаже детей]. Все силы ориентированы на их поиски», — рассказали URA.RU в пресс-службе полиции.

Ранее URA.RU писало, что силовики в Югре нашли школьниц спустя четверо суток. 13-ти и 15-летняя девушка уехали из Нижневартовска в Мегион.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте в районе парка «За Самой» пропали двое шестилетних детей. Полиция разыскивает несовершеннолетних. «В полицию поступило сообщение [о пропаже детей]. Все силы ориентированы на их поиски», — рассказали URA.RU в пресс-службе полиции. Ранее URA.RU писало, что силовики в Югре нашли школьниц спустя четверо суток. 13-ти и 15-летняя девушка уехали из Нижневартовска в Мегион.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...