В ХМАО продолжаются лесные пожары: потушили три за неделю

За период с 1 сентября по 7 сентября в Югре потушили три лесных пожара общей площадью 0,53 гектара. Об этом рассказали в telegram-канале «Депнедра Югры».
«За прошедшую неделю — с 1 по 7 сентября — в Югре ликвидировали три лесных пожара на площади, пройденной огнем 0,53 гектара. Авиамониторинг лесов автономного округа ведется при соответствующем классе пожарной опасности по условиям погоды», — пишут в telegram-канале.
По последней информации, на утро 8 сентября действующих возгораний в лесах не зафиксировано. С начала года на территории округа было потушено 189 лесных пожаров на площади более 4800 гектар.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) возникла опасная ситуация в лесном массиве первого прибрежного микрорайона. Местные жители сообщают о детях, которые регулярно посещают территорию у гостиницы «Самотлор» и устраивают там костры.
