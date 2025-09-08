08 сентября 2025

В ХМАО продолжаются лесные пожары: потушили три за неделю

На первой осенней неделе в ХМАО продолжались лесные пожары
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За неделю потушили лесные пожары на общей площади 0,53 гектара
За неделю потушили лесные пожары на общей площади 0,53 гектара Фото:

За период с 1 сентября по 7 сентября в Югре потушили три лесных пожара общей площадью 0,53 гектара. Об этом рассказали в telegram-канале «Депнедра Югры».

«За прошедшую неделю — с 1 по 7 сентября — в Югре ликвидировали три лесных пожара на площади, пройденной огнем 0,53 гектара. Авиамониторинг лесов автономного округа ведется при соответствующем классе пожарной опасности по условиям погоды», — пишут в telegram-канале.

По последней информации, на утро 8 сентября действующих возгораний в лесах не зафиксировано. С начала года на территории округа было потушено 189 лесных пожаров на площади более 4800 гектар.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) возникла опасная ситуация в лесном массиве первого прибрежного микрорайона. Местные жители сообщают о детях, которые регулярно посещают территорию у гостиницы «Самотлор» и устраивают там костры.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За период с 1 сентября по 7 сентября в Югре потушили три лесных пожара общей площадью 0,53 гектара. Об этом рассказали в telegram-канале «Депнедра Югры». «За прошедшую неделю — с 1 по 7 сентября — в Югре ликвидировали три лесных пожара на площади, пройденной огнем 0,53 гектара. Авиамониторинг лесов автономного округа ведется при соответствующем классе пожарной опасности по условиям погоды», — пишут в telegram-канале. По последней информации, на утро 8 сентября действующих возгораний в лесах не зафиксировано. С начала года на территории округа было потушено 189 лесных пожаров на площади более 4800 гектар. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) возникла опасная ситуация в лесном массиве первого прибрежного микрорайона. Местные жители сообщают о детях, которые регулярно посещают территорию у гостиницы «Самотлор» и устраивают там костры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...