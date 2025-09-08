Аналитики раскрыли компании ХМАО, сотрудники которых получают самые большие зарплаты

Самую большую зарплату в ХМАО получают сотрудники нефтеперерабатывающих компаний, предприятий воздушного транспорта и организаций, занимающихся научными исследованиями и разработками. Средние зарплаты в этих отраслях превышают 200 тысяч рублей, сообщили URA.RU аналитики Тюменьстата.
«Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в компаниях, занимающихся производством кокса и нефтепродуктов, в июне составила 247 151 рубль. В сфере научных исследований и разработок сотрудники в среднем получили 221 424 рубля, на предприятиях отрасли воздушного и космического транспорта — 204 922 рубля», — сообщили в Росстате.
Эти показатели значительно выше среднерегионального уровня, который равен 148 660 рублям. Нефтедобывающие компании не вошли в тройку лидеров по уровню зарплат. Они заняли лишь четвертую позицию со средней оплатой труда в 188,3 тысячи рублей. Сервисные компании, обслуживающие нефтяную отрасль, оказались на пятом месте — их сотрудники получали в среднем 172,4 тысячи рублей.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продолжает расти зарплата нефтяников. В июне 2025 года их доход достиг 188,3 тысячи рублей, что на 21,3 тысячи больше, чем годом ранее.
