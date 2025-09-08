Жителю ХМАО, сдававшему экзамены на права за других людей, вынесли приговор

Жителя Сургута приговорили к ограничению свободы на четыре месяца. Мужчина вклеил свое фото в паспорт других людей, чтобы сдать за них экзамен на водительские права.
«Настоящий владелец документа — 54-летний житель Сургутского района — в 2021 году был лишен права управления транспортным средством за вождение в состоянии опьянения. После окончания срока лишения он обратился к своему знакомому с просьбой найти человека, который смог бы сдать экзамен за него. Для этой цели посредник и подыскал фигуранта», — говорится в telegram-канале полиции Югры.
Инцидент пресекли полицейские Нефтеюганска в декабре 2024 года. Во время расследования выяснилось, что с помощью такой же схемы до этого мужчина сдал теоретический экзамен еще и за другого водителя. Хотя тогда ему выдали права, сейчас аферу раскрыли: результаты аннулировали, а документы изъяли.
«Суд назначил наказание в виде ограничения свободы на четыре месяца. Решение суда вступило в законную силу», — уточнили в полиции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!