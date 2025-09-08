08 сентября 2025

Жителю ХМАО, сдававшему экзамены на права за других людей, вынесли приговор

Югорчанин сдавал на водительские права за других людей
Югорчанин сдавал на водительские права за других людей

Жителя Сургута приговорили к ограничению свободы на четыре месяца. Мужчина вклеил свое фото в паспорт других людей, чтобы сдать за них экзамен на водительские права.

«Настоящий владелец документа — 54-летний житель Сургутского района — в 2021 году был лишен права управления транспортным средством за вождение в состоянии опьянения. После окончания срока лишения он обратился к своему знакомому с просьбой найти человека, который смог бы сдать экзамен за него. Для этой цели посредник и подыскал фигуранта», — говорится в telegram-канале полиции Югры.

Инцидент пресекли полицейские Нефтеюганска в декабре 2024 года. Во время расследования выяснилось, что с помощью такой же схемы до этого мужчина сдал теоретический экзамен еще и за другого водителя. Хотя тогда ему выдали права, сейчас аферу раскрыли: результаты аннулировали, а документы изъяли.

«Суд назначил наказание в виде ограничения свободы на четыре месяца. Решение суда вступило в законную силу», — уточнили в полиции.

