Экс-главе пенсионного фонда Нижневартовска продлили меру пресечения

Басманный районный суд Москвы продлил домашний арест экс-главе пенсионного фонда Нижневартовска (ХМАО) Юрию Гончаруку. До этого силовики увезли Гончарука в Москву в начале августа, где ему выносили меру пресечения на один месяц и пять суток.
«Обвиняемый: Гончарук Ю. В. Категория дела: о продлении срока домашнего ареста (п. 2 ч. 2 статьи 29 УПК РФ; 4.2 ст. 107 УПК РФ). Текущее состояние: удовлетворено, 08.09.2025», — говорится в материалах суда.
Агентство попросило прокомментировать информацию в суде. Ответ на запрос ожидается.
По данным источников URA.RU в политическом истеблишменте и силовых структурах, он может фигурировать в деле о покушении на убийство первого мэра Нижневартовска Юрия Тимошкова. Уголовное дело было заведено 27 лет назад и возобновлено в начале года.
Ранее URA.RU рассказывало, что Гончарук также был осужден за взятку, но отделался штрафом в 7,5 миллионов рублей. По данным инсайдеров URA.RU в силовых структурах, он не получил реальный срок из-за преклонного возраста. Сейчас ему 82 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!