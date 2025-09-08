В ХМАО подростка отправили в колонию за вымогательство у подруги

В Урае подростка приговорили к 15 месяцам в воспитательной колонии. Юноша вымогал у подруги деньги и угрожал ее опозорить.
«Суд приговорил подростка к 1 году 3 месяцам в воспитательной колонии за вымогательство у несовершеннолетней девушки. Зимой 2025 года юноша потребовал у своей знакомой 10 000 рублей, угрожая распространить позорящие сведения, если она откажется платить», — говорится в telegram-канале «Суды Югры».
Оказалось, что подросток уже был судим за похожее преступление. Тогда ему дали условное наказание. «Суд посчитал, что исправить подростка без изоляции от общества невозможно. Ранее условное осуждение отменено», — уточняют в публикации. Приговор еще не вступил в силу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!