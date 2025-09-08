08 сентября 2025

В ХМАО подростка отправили в колонию за вымогательство у подруги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подростка взяли под стражу в зале суда
Подростка взяли под стражу в зале суда Фото:

В Урае подростка приговорили к 15 месяцам в воспитательной колонии. Юноша вымогал у подруги деньги и угрожал ее опозорить.

«Суд приговорил подростка к 1 году 3 месяцам в воспитательной колонии за вымогательство у несовершеннолетней девушки. Зимой 2025 года юноша потребовал у своей знакомой 10 000 рублей, угрожая распространить позорящие сведения, если она откажется платить», — говорится в telegram-канале «Суды Югры».

Оказалось, что подросток уже был судим за похожее преступление. Тогда ему дали условное наказание. «Суд посчитал, что исправить подростка без изоляции от общества невозможно. Ранее условное осуждение отменено», — уточняют в публикации. Приговор еще не вступил в силу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Урае подростка приговорили к 15 месяцам в воспитательной колонии. Юноша вымогал у подруги деньги и угрожал ее опозорить. «Суд приговорил подростка к 1 году 3 месяцам в воспитательной колонии за вымогательство у несовершеннолетней девушки. Зимой 2025 года юноша потребовал у своей знакомой 10 000 рублей, угрожая распространить позорящие сведения, если она откажется платить», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Оказалось, что подросток уже был судим за похожее преступление. Тогда ему дали условное наказание. «Суд посчитал, что исправить подростка без изоляции от общества невозможно. Ранее условное осуждение отменено», — уточняют в публикации. Приговор еще не вступил в силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...