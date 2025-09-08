Экс-мэр из ХМАО избежал уголовного срока за махинации с землей

Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор экс-мэру Горноправдинска Сергею Зайцеву, которого обвиняли в махинациях с землей. Его освободили от наказания в связи с истечением срока давности преступления, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
«Подсудимый освобожден от наказания в связи с истечением срока давности», — рассказал журналисту агентства источник. Силовики заинтересовались экс-мэром еще в декабре 2017 года.
Суд вынес приговор Зайцеву по статье «халатность». Однако он был освобожден от наказания за истечением срока давности. «У жительницы Горноправдинска был земельный участок, он незаконно размежевал его и отдал другим гражданам», — рассказал инсайдер.
URA.RU направило запрос в суд Ханты-Мансийского района. На момент публикации ответ не поступил.
