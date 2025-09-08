08 сентября 2025

В ХМАО отправили в СИЗО педофила из-за надругательства над школьницей

Следователи требовали заключить мужчину под стражу
Следователи требовали заключить мужчину под стражу Фото:

Силовики обвинили жителя Нягани в надругательстве над школьницей. Мужчине уже вынесли меру пресечение — суд заключил его под стражу на два месяца.

«Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетней, за которое предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Судом заявленное ходатайство удовлетворено, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — говорится на сайте суда Нягани.

Силовики считают, что 38-летний наганец сексуально надругался над несовершеннолетней 2010 года рождения. Отправить мужчину под стражу требовали следователи.

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

