В ХМАО отправили в СИЗО педофила из-за надругательства над школьницей

Силовики обвинили жителя Нягани в надругательстве над школьницей. Мужчине уже вынесли меру пресечение — суд заключил его под стражу на два месяца.
«Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетней, за которое предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Судом заявленное ходатайство удовлетворено, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — говорится на сайте суда Нягани.
Силовики считают, что 38-летний наганец сексуально надругался над несовершеннолетней 2010 года рождения. Отправить мужчину под стражу требовали следователи.
