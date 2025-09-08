Пенсионер из ХМАО потерял 725 тысяч рублей из-за звонка лже-энергетиков

В Нягани (ХМАО) житель 78-ми лет был обманут злоумышленниками. После звонка человека, претворяющегося сотрудником энергосбыта, пенсионер перевел в панике 725 тысяч рублей. По телефону ему сказали, что деньги нужны для «безопасных счетов». Об этом сообщили в telegram-канале «Полиция Югры».
«В дежурную часть ОМВД России по г. Нягани обратился 78-летний местный житель с заявлением о мошеннических действиях, совершённых в отношении него... Встревоженный мужчина поверил звонившим и последовав их рекомендациям, перевел на „безопасные счета“ 725 тысяч рублей несколькими транзакциями», — рассказывают в посте.
Под предлогом проверки неизвестный узнал коды доступа из сообщений для подключения к аккаунту госуслуг. Затем он перезвонил, назвавшись сотрудником силового ведомства, чтобы убедить пенсионера, что его данными завладели мошенники. Следственный отдел ОМВД России по городу Нягани инициировал уголовное дело по факту мошенничества. Преступление предусмотрено по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ранее URA.RU сообщало, что в Советском районе (Югра) 17-летний подросток перевел мошенникам 220 тысяч рублей из накоплений своей бабушки. По данным полиции, он сделал это, доверившись звонкам неизвестных, которые представлялись сотрудниками силовых структур и банков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!