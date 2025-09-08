В деле бизнес-леди из ХМАО, у которой мошенники выманивали 89 млн, появился новый фигурант

Полицейские поймали второго курьера, который замешан в деле бизнес-леди из Нижневартовска. Мошенники пытались выманить у нее 89 миллионов рублей.
«При работе с задержанным посыльным, забравшим большую часть суммы, правоохранители выяснили, что он по указанию неустановленного куратора специально прибыл в Сургут. Полученные от жертвы телефонной аферы деньги он перевел своим сообщникам, оставив себе 575 тысяч рублей», — говорится в telegram-канале «МВД Медиа».
Чтобы отдать деньги мошенникам, женщина два раза ездила на такси в Сургут. Первую посылку с 47 миллионами она передала курьеру, который представился сотрудником ФСБ. Позже она привезла аферистам еще 42 миллиона. Но в дело вмешались силовики, которые задержали курьера — мужчину из Новосибирска. А первым курьером оказался житель ЛНР. «18-летний житель луганского города Лисичанска», — уточнили полицейские.
Изначально мошенники связались с женщиной под видом сотрудников почты, попросив назвать номер из смс. Позже злоумышленники прикинулись сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ.
Ранее URA.RU рассказывало, что жертвой жертвой мошенников оказалась местная бизнес-леди. Источник агентства сообщал, что она директор одного из предприятий из Нижневартовска.
