Полиция ХМАО нашла студента, который обещал устроить теракты в школах города

В Мегионе полицейские установили студента политехнического колледжа, который грозил устроить теракты в школах города. Об этом сообщает telegram-канал «Полиция Югры».
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен студент Мегионского политехнического колледжа, который состоял в запрещённых чатах. По указанию администратора канала он записал видеофрагмент, находясь в здании колледжа, и после чего через мессенджер направил данное видео одному из администраторов сообщества, который разместил видео в запрещённом канале» — сообщается в telegram-канале ведомства.
Полиция установила, что информация о якобы готовящемся теракте является фейковой. Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ «заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
