08 сентября 2025

В городе ХМАО снесли последний аварийный дом в центральном районе

В Сургуте (ХМАО) на улице Сибирская, 18/1 снесли последний дом, признанный аварийным в центре города. Об этом сообщили в telegram-канале «Вкратце».

«Последний аварийный дом в центральном районе Сургута снесли. Он находился по адресу улица Сибирская, 18/1», — рассказали в посте.

В начале 2025 года в Сургуте находилось 19 деревянных домов, которые считались непригодными для жизни. Теперь из общего количества осталось девять зданий для сноса.

Ранее URA.RU сообщало, что в Мегионе (Югра) 29 августа 10 семей стали первыми новоселами в новом доме по улице Г.И.Норкина, 3. Планируется, что до конца года сюда переедут еще 87 семей.

