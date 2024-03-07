07 марта 2024

Зоопарк в Перми снизил цену на билеты для женщин на 8 Марта

© Служба новостей «URA.RU»
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Зоопарк. Пермь, зоопарк, ступени
Пермский зоопарк установил праздничную цену на билеты для женщин Фото:

В честь 8 Марта пермский зоопарк предложил женщинам полюбоваться на своих обитателей, купив билет по сниженной цене. Об этом сообщили представители администрации зоопарка в группе в соцсети «ВКонтакте»

«На 8 Марта для всех женщин действует специальная цена билета в Пермский зоопарк и акватеррариум. В этот день женщины смогут посетить его по цене детского билета, независимо от возраста. Стоимость детского билета 250 рублей», — говорится в сообщении представителей зоопарка.

В день 8 Марта пермячки смогут посмотреть, как кормят в зоопарке белых медведей и северных волков. Также женщинам покажут экзотических животных, подчеркнули сотрудники зоопарка.

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В честь 8 Марта пермский зоопарк предложил женщинам полюбоваться на своих обитателей, купив билет по сниженной цене. Об этом сообщили представители администрации зоопарка в группе в соцсети «ВКонтакте» «На 8 Марта для всех женщин действует специальная цена билета в Пермский зоопарк и акватеррариум. В этот день женщины смогут посетить его по цене детского билета, независимо от возраста. Стоимость детского билета 250 рублей», — говорится в сообщении представителей зоопарка. В день 8 Марта пермячки смогут посмотреть, как кормят в зоопарке белых медведей и северных волков. Также женщинам покажут экзотических животных, подчеркнули сотрудники зоопарка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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