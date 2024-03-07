Зоопарк в Перми снизил цену на билеты для женщин на 8 Марта

Пермский зоопарк установил праздничную цену на билеты для женщин Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В честь 8 Марта пермский зоопарк предложил женщинам полюбоваться на своих обитателей, купив билет по сниженной цене. Об этом сообщили представители администрации зоопарка в группе в соцсети «ВКонтакте»

«На 8 Марта для всех женщин действует специальная цена билета в Пермский зоопарк и акватеррариум. В этот день женщины смогут посетить его по цене детского билета, независимо от возраста. Стоимость детского билета 250 рублей», — говорится в сообщении представителей зоопарка.

В день 8 Марта пермячки смогут посмотреть, как кормят в зоопарке белых медведей и северных волков. Также женщинам покажут экзотических животных, подчеркнули сотрудники зоопарка.