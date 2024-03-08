08 марта 2024
07 марта 2024

Жители ХМАО выберут лучшее чучело на Масленицу и сделают нефтяное тату

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленичные гуляния. Сургут, традиции, гуляния, чучело, масленица
В ХМАО выберут лучшее масленичное чучело и сделают нефтяное тату Фото:

Во многих городах ХМАО проводы зимы с масленичными гуляниями пройдут 10 марта. Традиционно югорчанам предстоит залезть на столб, чтобы получить призы и подарки. О том, где выберут лучшее чучело и сделают нефтяное тату, читайте в подборке URA.RU.

Сургут

Праздничные гуляния в Сургуте пройдут на центральной площади. Для горожан подготовили конкурсы, спортивные состязания, театрализованное представление и ремесленную ярмарку. Развлекательную программу с покорением масленичного столба и катанием в собачьих упряжках также организуют в Старом Сургуте и в городском парке культуры и отдыха.

Урай

Урайцы отметят Масленицу с большим размахом на площади «Планета звезд». Кроме спортивных и игровых программ жителям города предлагают полакомиться блинами, шашлыком и пловом. В Урае также выберут лучшее масленичное чучело. Завершится праздник языческим обрядом — сжиганием чучела.

Нефтеюганск

Проводы зимы в Нефтеюганске состоятся на площади Юбилейной. Горожанам предлагают сделать нефтяное тату, а также разрисовать нефтью футболки. На празднике с концертом выступит и участник шоу «Голос» Ростислав Доронин

Березовский район

Жителей Березовского района просят принести с собой на проводы зимы валенки. Ведь на центральной площади развернется игра в футбол на снегу. Гостей также ждет ярмарка с мясной и рыбной продукцией, шашлыком и кондитерскими изделиями.

В Нижневартовске проводы зимы пройдут на площади Нефтяников. А в Ханты-Мансийске праздничную программу еще не объявили. Известно лишь, что отведать блины горожане смогут на центральной площади с 15 по 17 марта.

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Во многих городах ХМАО проводы зимы с масленичными гуляниями пройдут 10 марта. Традиционно югорчанам предстоит залезть на столб, чтобы получить призы и подарки. О том, где выберут лучшее чучело и сделают нефтяное тату, читайте в подборке URA.RU. Сургут Праздничные гуляния в Сургуте пройдут на центральной площади. Для горожан подготовили конкурсы, спортивные состязания, театрализованное представление и ремесленную ярмарку. Развлекательную программу с покорением масленичного столба и катанием в собачьих упряжках также организуют в Старом Сургуте и в городском парке культуры и отдыха. Урай Урайцы отметят Масленицу с большим размахом на площади «Планета звезд». Кроме спортивных и игровых программ жителям города предлагают полакомиться блинами, шашлыком и пловом. В Урае также выберут лучшее масленичное чучело. Завершится праздник языческим обрядом — сжиганием чучела. Нефтеюганск Проводы зимы в Нефтеюганске состоятся на площади Юбилейной. Горожанам предлагают сделать нефтяное тату, а также разрисовать нефтью футболки. На празднике с концертом выступит и участник шоу «Голос» Ростислав Доронин Березовский район Жителей Березовского района просят принести с собой на проводы зимы валенки. Ведь на центральной площади развернется игра в футбол на снегу. Гостей также ждет ярмарка с мясной и рыбной продукцией, шашлыком и кондитерскими изделиями. В Нижневартовске проводы зимы пройдут на площади Нефтяников. А в Ханты-Мансийске праздничную программу еще не объявили. Известно лишь, что отведать блины горожане смогут на центральной площади с 15 по 17 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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