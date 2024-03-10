Медведев описал умственные способности Байдена двумя словами

Медведев обозвал Байдена «редким идиотом»

10 марта 2024 в 15:07 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев назвал Джо Байдена редким идиотом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев охарактеризовал американского лидера Джо Байдена как «редкого идиота». Так он отреагировал на слова президента США, который заявил, что его страна не должна была нападать на Украину. «Редкий идиот», — подчеркнул Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Джо Байден в интервью заявил, что США не стоило идти на Украину. Это оказалось очередной оговоркой с его стороны. Он на самом деле имел в виду Афганистан. Именно эту оговорку и прокомментировал Медведев.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев охарактеризовал американского лидера Джо Байдена как «редкого идиота». Так он отреагировал на слова президента США, который заявил, что его страна не должна была нападать на Украину. «Редкий идиот», — подчеркнул Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Джо Байден в интервью заявил, что США не стоило идти на Украину. Это оказалось очередной оговоркой с его стороны. Он на самом деле имел в виду Афганистан. Именно эту оговорку и прокомментировал Медведев.