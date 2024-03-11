Тюменские фракции КПРФ и ЛДПР объединились, пытаясь пролоббировать законопроект

12 марта 2024 в 14:48 Размер текста - 17 +

Оппозиционные депутаты Тюменской облдумы создали коалицию Фото: Николай Бастриков © URA.RU Впервые за VII созыв Тюменской облдумы фракции КПРФ и ЛДПР объединились против «Единой России». Оппозиция попыталась внести изменения в закон «О наградах и почетных званиях Тюменской области». Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствующий на комитете по Государственному строительству и местному самоуправлению. В Тюменской облдуме завершилась длительная аппаратная война «Фракции предложили поощрять знаками отличия волонтеров, помогающих бойцам СВО. Ранее этот законопроект лоббировала только секретарь обкома КПРФ Казанцева, но каждый раз терпела поражение: голосовали против. В надежде придать значимости этой инициативе, коммунистка заручилась поддержкой либерал-демократов», — передает корреспондент агентства Объединение не привело к результату: члены комитета отказались выносить законопроект на заседание облдумы, сославшись на то, что в регионе уже действует положение закона «За вклад в развитие добровольческой деятельности в Тюменской области». С предложением выступил депутат от ЛДПР Иван Вершинин. «Предлагаю, так как тема значимая, совсем ее с повестки не снимать. Предлагаю собрать рабочую группу и с участием всех фракций обсудить механизм поощрения», — заявил депутат. Члены комитета поддержали предложение.

Впервые за VII созыв Тюменской облдумы фракции КПРФ и ЛДПР объединились против «Единой России». Оппозиция попыталась внести изменения в закон «О наградах и почетных званиях Тюменской области». Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствующий на комитете по Государственному строительству и местному самоуправлению. «Фракции предложили поощрять знаками отличия волонтеров, помогающих бойцам СВО. Ранее этот законопроект лоббировала только секретарь обкома КПРФ Казанцева, но каждый раз терпела поражение: голосовали против. В надежде придать значимости этой инициативе, коммунистка заручилась поддержкой либерал-демократов», — передает корреспондент агентства Объединение не привело к результату: члены комитета отказались выносить законопроект на заседание облдумы, сославшись на то, что в регионе уже действует положение закона «За вклад в развитие добровольческой деятельности в Тюменской области». С предложением выступил депутат от ЛДПР Иван Вершинин. «Предлагаю, так как тема значимая, совсем ее с повестки не снимать. Предлагаю собрать рабочую группу и с участием всех фракций обсудить механизм поощрения», — заявил депутат. Члены комитета поддержали предложение.