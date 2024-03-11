11 марта 2024

Тюменские фракции КПРФ и ЛДПР объединились, пытаясь пролоббировать законопроект

© Служба новостей «URA.RU»
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Здания Тюмени. Иллюстрации. , тюменская областная дума, табличка
Оппозиционные депутаты Тюменской облдумы создали коалицию Фото:

Впервые за VII созыв Тюменской облдумы фракции КПРФ и ЛДПР объединились против «Единой России». Оппозиция попыталась внести изменения в закон «О наградах и почетных званиях Тюменской области». Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствующий на комитете по Государственному строительству и местному самоуправлению.

В Тюменской облдуме завершилась длительная аппаратная война

«Фракции предложили поощрять знаками отличия волонтеров, помогающих бойцам СВО. Ранее этот законопроект лоббировала только секретарь обкома КПРФ Казанцева, но каждый раз терпела поражение: голосовали против. В надежде придать значимости этой инициативе, коммунистка заручилась поддержкой либерал-демократов», — передает корреспондент агентства

Объединение не привело к результату: члены комитета отказались выносить законопроект на заседание облдумы, сославшись на то, что в регионе уже действует положение закона «За вклад в развитие добровольческой деятельности в Тюменской области».

С предложением выступил депутат от ЛДПР Иван Вершинин. «Предлагаю, так как тема значимая, совсем ее с повестки не снимать. Предлагаю собрать рабочую группу и с участием всех фракций обсудить механизм поощрения», — заявил депутат. Члены комитета поддержали предложение.

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Впервые за VII созыв Тюменской облдумы фракции КПРФ и ЛДПР объединились против «Единой России». Оппозиция попыталась внести изменения в закон «О наградах и почетных званиях Тюменской области». Об этом сообщает корреспондент URA.RU, присутствующий на комитете по Государственному строительству и местному самоуправлению. «Фракции предложили поощрять знаками отличия волонтеров, помогающих бойцам СВО. Ранее этот законопроект лоббировала только секретарь обкома КПРФ Казанцева, но каждый раз терпела поражение: голосовали против. В надежде придать значимости этой инициативе, коммунистка заручилась поддержкой либерал-демократов», — передает корреспондент агентства Объединение не привело к результату: члены комитета отказались выносить законопроект на заседание облдумы, сославшись на то, что в регионе уже действует положение закона «За вклад в развитие добровольческой деятельности в Тюменской области». С предложением выступил депутат от ЛДПР Иван Вершинин. «Предлагаю, так как тема значимая, совсем ее с повестки не снимать. Предлагаю собрать рабочую группу и с участием всех фракций обсудить механизм поощрения», — заявил депутат. Члены комитета поддержали предложение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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