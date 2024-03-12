Тюменские власти не будут дополнительно ограждать набережную, где разбился джип

13 марта 2024 в 11:33 Размер текста - 17 +

На спуске на набережную в районе Водопроводной нашли внедорожник с погибшим водителем внутри Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени участок набережной, где машина вылетела с дороги на набережную, не планируют дополнительно ограждать. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. Ранее ночью 13 марта на спуске на набережную в районе Водопроводной нашли внедорожник Changan с погибшим водителем внутри. В мэрии сообщили, что в районе Масловского завода, где произошло ДТП, ограждение и соответствующие знаки есть. Устанавливать дополнительные бордюры в планах нет. Не владеют информацией о возможном укреплении ограждения после резонансного ДТП и в Главном управлении строительства региона: «Такие планы могут быть у города. Нам о них неизвестно», — кратко ответили в ГУС. Смертельное ДТП произошло 13 марта. Внедорожник вылетел на набережную в районе Масловского завода. Автомобиль ехал на большой скорости по Водопроводной в сторону улицы 25-го Октября. Известно, что водитель был жителем Тюмени, за прошлый год он один раз нарушил ПДД. Машина принадлежит организации из Новосибирска, которая сдавала авто в аренду.

В Тюмени участок набережной, где машина вылетела с дороги на набережную, не планируют дополнительно ограждать. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. Ранее ночью 13 марта на спуске на набережную в районе Водопроводной нашли внедорожник Changan с погибшим водителем внутри. В мэрии сообщили, что в районе Масловского завода, где произошло ДТП, ограждение и соответствующие знаки есть. Устанавливать дополнительные бордюры в планах нет. Не владеют информацией о возможном укреплении ограждения после резонансного ДТП и в Главном управлении строительства региона: «Такие планы могут быть у города. Нам о них неизвестно», — кратко ответили в ГУС. Смертельное ДТП произошло 13 марта. Внедорожник вылетел на набережную в районе Масловского завода. Автомобиль ехал на большой скорости по Водопроводной в сторону улицы 25-го Октября. Известно, что водитель был жителем Тюмени, за прошлый год он один раз нарушил ПДД. Машина принадлежит организации из Новосибирска, которая сдавала авто в аренду.