В марте Тюмень погрузится в Средневековье

В Тюмени пройдет средневековая вечеринка с фехтованиями на мягких мечах
© Служба новостей «URA.RU»
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Этнофестиваль Небо и Земля. Тюмень, шлем, средневековый костюм, доспехи, шлем рыцаря
Участники средневекового фестиваля увидят бои реконструкторов Фото:

В Тюмени в конце марта пройдет российский фестиваль средневековой культуры. Как рассказали URA.RU организаторы события, кроме музыки и танцев участникам предложат сразиться на мягких мечах.

«Мы хотели вывести средневековые вечеринки на новый уровень. В течение всего дня 30 марта тюменцы и гости услышат известные российские группы, которые исполняют старинную музыку. Смогут научиться танцам той эпохи и принять участие в мастер-классах по фехтованию на мягких мечах», — рассказали организаторы.

Участники сыграют в старинные деревянные игры, постреляют из лука и увидят бои реконструкторов. В конце фестиваля тюменцев ждет световое шоу и средневековая дискотека. Фестиваль пройдет на берегу реки Туры. Авторы мероприятия ждут поклонников Средневековья из Перми, Челябинска, Екатеринбурга и Кургана. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет всероссийский джазовый фестиваль под открытым небом.

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В Тюмени в конце марта пройдет российский фестиваль средневековой культуры. Как рассказали URA.RU организаторы события, кроме музыки и танцев участникам предложат сразиться на мягких мечах. «Мы хотели вывести средневековые вечеринки на новый уровень. В течение всего дня 30 марта тюменцы и гости услышат известные российские группы, которые исполняют старинную музыку. Смогут научиться танцам той эпохи и принять участие в мастер-классах по фехтованию на мягких мечах», — рассказали организаторы. Участники сыграют в старинные деревянные игры, постреляют из лука и увидят бои реконструкторов. В конце фестиваля тюменцев ждет световое шоу и средневековая дискотека. Фестиваль пройдет на берегу реки Туры. Авторы мероприятия ждут поклонников Средневековья из Перми, Челябинска, Екатеринбурга и Кургана. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет всероссийский джазовый фестиваль под открытым небом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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