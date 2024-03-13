В марте Тюмень погрузится в Средневековье

В Тюмени в конце марта пройдет российский фестиваль средневековой культуры. Как рассказали URA.RU организаторы события, кроме музыки и танцев участникам предложат сразиться на мягких мечах.
«Мы хотели вывести средневековые вечеринки на новый уровень. В течение всего дня 30 марта тюменцы и гости услышат известные российские группы, которые исполняют старинную музыку. Смогут научиться танцам той эпохи и принять участие в мастер-классах по фехтованию на мягких мечах», — рассказали организаторы.
Участники сыграют в старинные деревянные игры, постреляют из лука и увидят бои реконструкторов. В конце фестиваля тюменцев ждет световое шоу и средневековая дискотека. Фестиваль пройдет на берегу реки Туры. Авторы мероприятия ждут поклонников Средневековья из Перми, Челябинска, Екатеринбурга и Кургана. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет всероссийский джазовый фестиваль под открытым небом.
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