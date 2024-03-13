Армия и оружие ВС РФ уничтожили почти 500 солдат ВСУ в Донбассе 13 марта 2024 в 16:38 Размер текста - 17 + ВС РФ ликвидировали почти 20 автомобилей и танк ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подразделения группировки войск «Центр» на авдеевском направлении поразили живую силу и технику ВСУ. В результате украинская армия потеряла 460 солдат и несколько видов вооружения. Об этом сообщает Минобороны России. «Нанесено огневое поражение живой силе и технике 23-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Кирово. <…> Противник потерял до 460 военнослужащих», — передает ведомство . Там отметили, что также армия России ликвидировала 17 автомобилей, танк и три командно-штабные машины украинских военных. Помимо прочего, в Минобороны добавили, что были отражены 12 контратак ВСУ на авдеевском направлении. Кроме того, ВС РФ поразили американскую артиллерийскую систему М777, гаубицу «Мста-Б» и артиллерийскую установку AS-90 «Braveheart». В начале 2024 года российская армия активнее начала штурмовать все направления Авдеевки. В связи с этим глава ГУР Украины Кирилл Буданов отметил успехи ВС РФ на этом участке. Он добавил, что с ноября 2023 года ВСУ заняли оборонительные позиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Подразделения группировки войск «Центр» на авдеевском направлении поразили живую силу и технику ВСУ. В результате украинская армия потеряла 460 солдат и несколько видов вооружения. Об этом сообщает Минобороны России. «Нанесено огневое поражение живой силе и технике 23-й и 24-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Кирово. <…> Противник потерял до 460 военнослужащих», — передает ведомство. Там отметили, что также армия России ликвидировала 17 автомобилей, танк и три командно-штабные машины украинских военных. Помимо прочего, в Минобороны добавили, что были отражены 12 контратак ВСУ на авдеевском направлении. Кроме того, ВС РФ поразили американскую артиллерийскую систему М777, гаубицу «Мста-Б» и артиллерийскую установку AS-90 «Braveheart». В начале 2024 года российская армия активнее начала штурмовать все направления Авдеевки. В связи с этим глава ГУР Украины Кирилл Буданов отметил успехи ВС РФ на этом участке. Он добавил, что с ноября 2023 года ВСУ заняли оборонительные позиции. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям