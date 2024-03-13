На СВО погиб боец из Тюменской области

В специальной военной операции на Украине 14 февраля погиб житель Тюменской области Анатолий Харитонов. Прощание с ним состоялось 13 марта. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ишимского района.
«Ишимский район простился с Анатолием Харитоновым. Погиб в ходе специальной военной операции 14 февраля этого года. Мужество Анатолия и преданность не только военному делу, но и его собратьям по оружию, всегда будут вдохновлять нас, он отдал жизнь, защищая нашу свободу и безопасность, светлая память о нашем защитнике навсегда останется в сердцах земляков», — написала пресс-служба в telegram-канале района.
Он был бойцом отделения огневой поддержки взвода штурмовой роты. Церемония прощания с героем прошла 13 марта.
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