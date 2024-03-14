14 марта 2024

В ЯНАО избиратель пришел на выборы президента РФ в костюме воина XVII века. Видео

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Премьера кино "Сердце Пармы", кинотеатр Кристалл, Пермь, народный костюм, национальная одежда, историческая реконструкция
В Салехарде на участок пришел избиратель в костюме 17 века (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

В Салехарде (ЯНАО) сотрудник музея имени Шимановского Герман Бардин пришел в костюме служилого человека XVII века. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Салехардец пришел на выборы в костюме служивого человека, жившего в этих краях в XVII веке. Сотрудник МВК имени Шемановского Герман Бардин таком образе сегодня читает школьникам лекции, и в перерыве между встречами он решил зайти в избирательный участок и проголосовать», — сообщает пресс-служба окружного правительства.

Полицейские на входе на избирательный участок забрали у него пищаль и саблю. Сотрудник музея не расстроился, а просто отдал свой голос за одного из четырех кандидатов на пост президента РФ.

URA.RU рассказывало, что оленевод из Ямальского района ЯНАО проехал с семьей 150 километров на снегоходе. А в Тазовском районе за выборами президента РФ наблюдает кот, который стал талисманом голосования. За этими и другими событиями следите в прямой трансляции.

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В Салехарде (ЯНАО) сотрудник музея имени Шимановского Герман Бардин пришел в костюме служилого человека XVII века. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. «Салехардец пришел на выборы в костюме служивого человека, жившего в этих краях в XVII веке. Сотрудник МВК имени Шемановского Герман Бардин таком образе сегодня читает школьникам лекции, и в перерыве между встречами он решил зайти в избирательный участок и проголосовать», — сообщает пресс-служба окружного правительства. Полицейские на входе на избирательный участок забрали у него пищаль и саблю. Сотрудник музея не расстроился, а просто отдал свой голос за одного из четырех кандидатов на пост президента РФ. URA.RU рассказывало, что оленевод из Ямальского района ЯНАО проехал с семьей 150 километров на снегоходе. А в Тазовском районе за выборами президента РФ наблюдает кот, который стал талисманом голосования. За этими и другими событиями следите в прямой трансляции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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