В Салехарде (ЯНАО) сотрудник музея имени Шимановского Герман Бардин пришел в костюме служилого человека XVII века. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.
«Салехардец пришел на выборы в костюме служивого человека, жившего в этих краях в XVII веке. Сотрудник МВК имени Шемановского Герман Бардин таком образе сегодня читает школьникам лекции, и в перерыве между встречами он решил зайти в избирательный участок и проголосовать», — сообщает пресс-служба окружного правительства.
Полицейские на входе на избирательный участок забрали у него пищаль и саблю. Сотрудник музея не расстроился, а просто отдал свой голос за одного из четырех кандидатов на пост президента РФ.
URA.RU рассказывало, что оленевод из Ямальского района ЯНАО проехал с семьей 150 километров на снегоходе. А в Тазовском районе за выборами президента РФ наблюдает кот, который стал талисманом голосования. За этими и другими событиями следите в прямой трансляции.
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