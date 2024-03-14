14 марта 2024

Оленевод из ЯНАО преодолел сотни километров тундры, чтобы выбрать президента РФ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День оленевода. Салехард, ЯНАО, снегоход, янао, северный олень, ямал
Ямалец проехал 150 километров с семьей по тундре, чтобы проголосовать Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Оленевод из Ямальского района ЯНАО Андрей Худи с семьей преодолел 150 километров тундры, чтобы проголосовать за президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ямальского района.

«Семья Андрея Худи не смогла досрочно проголосовать за президента в тундре. Но от участия в выборах отказываться не стали — рано утром, преодолев 150 километров, оленевод вместе с женой Клавдией и детьми приехали на избирательный участок», — сообщает пресс-служба администрации Ямальского района в официальном telegram-канале.

Досрочное голосование по выбору президента РФ для жителей труднодоступных районов проводилось с 26 февраля по 14 марта. С 15 по 17 марта за президента РФ можно проголосовать на избирательных участках, на Ямале открыт 221 участок.

Андрей Худи с семьей и детьми преодолел 150 километров тундры, чтобы проголосовать
Андрей Худи с семьей и детьми преодолел 150 километров тундры, чтобы проголосовать
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Оленевод из Ямальского района ЯНАО Андрей Худи с семьей преодолел 150 километров тундры, чтобы проголосовать за президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ямальского района. «Семья Андрея Худи не смогла досрочно проголосовать за президента в тундре. Но от участия в выборах отказываться не стали — рано утром, преодолев 150 километров, оленевод вместе с женой Клавдией и детьми приехали на избирательный участок», — сообщает пресс-служба администрации Ямальского района в официальном telegram-канале. Досрочное голосование по выбору президента РФ для жителей труднодоступных районов проводилось с 26 февраля по 14 марта. С 15 по 17 марта за президента РФ можно проголосовать на избирательных участках, на Ямале открыт 221 участок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...