Оленевод из Ямальского района ЯНАО Андрей Худи с семьей преодолел 150 километров тундры, чтобы проголосовать за президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ямальского района.
«Семья Андрея Худи не смогла досрочно проголосовать за президента в тундре. Но от участия в выборах отказываться не стали — рано утром, преодолев 150 километров, оленевод вместе с женой Клавдией и детьми приехали на избирательный участок», — сообщает пресс-служба администрации Ямальского района в официальном telegram-канале.
Оленевод из Ямальского района ЯНАО Андрей Худи с семьей преодолел 150 километров тундры, чтобы проголосовать за президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ямальского района. «Семья Андрея Худи не смогла досрочно проголосовать за президента в тундре. Но от участия в выборах отказываться не стали — рано утром, преодолев 150 километров, оленевод вместе с женой Клавдией и детьми приехали на избирательный участок», — сообщает пресс-служба администрации Ямальского района в официальном telegram-канале. Досрочное голосование по выбору президента РФ для жителей труднодоступных районов проводилось с 26 февраля по 14 марта. С 15 по 17 марта за президента РФ можно проголосовать на избирательных участках, на Ямале открыт 221 участок.