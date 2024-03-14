Оленевод из ЯНАО преодолел сотни километров тундры, чтобы выбрать президента РФ. Фото

15 марта 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

Ямалец проехал 150 километров с семьей по тундре, чтобы проголосовать Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Оленевод из Ямальского района ЯНАО Андрей Худи с семьей преодолел 150 километров тундры, чтобы проголосовать за президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ямальского района. «Семья Андрея Худи не смогла досрочно проголосовать за президента в тундре. Но от участия в выборах отказываться не стали — рано утром, преодолев 150 километров, оленевод вместе с женой Клавдией и детьми приехали на избирательный участок», — сообщает пресс-служба администрации Ямальского района в официальном telegram-канале. Досрочное голосование по выбору президента РФ для жителей труднодоступных районов проводилось с 26 февраля по 14 марта. С 15 по 17 марта за президента РФ можно проголосовать на избирательных участках, на Ямале открыт 221 участок. Андрей Худи с семьей и детьми преодолел 150 километров тундры, чтобы проголосовать Фото: пресс-служба Ямальского района, telegram-канал «Мой ямальский район» — https://t.me/moi_yamalskiy_raion/4350 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оленевод из Ямальского района ЯНАО Андрей Худи с семьей преодолел 150 километров тундры, чтобы проголосовать за президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ямальского района. «Семья Андрея Худи не смогла досрочно проголосовать за президента в тундре. Но от участия в выборах отказываться не стали — рано утром, преодолев 150 километров, оленевод вместе с женой Клавдией и детьми приехали на избирательный участок», — сообщает пресс-служба администрации Ямальского района в официальном telegram-канале. Досрочное голосование по выбору президента РФ для жителей труднодоступных районов проводилось с 26 февраля по 14 марта. С 15 по 17 марта за президента РФ можно проголосовать на избирательных участках, на Ямале открыт 221 участок.