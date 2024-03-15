Тюменцы отказываются от новостроек в пользу собственных домов

В Тюмени спрос на ИЖС вырос на 6%, а спрос на новостройки упал на 10%

Коттеджи перехватили первенство у городских квартир в новостройках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Тюменской области при покупке недвижимости стали чаще выбирать индивидуальное жилье, чем квартиры в новостройках. Такие данные со ссылкой на исследования сервиса «Домклик» приводит единый ресурс застройщиков РФ.

«По итогам февраля в Тюменской области 23% сделок с недвижимостью заключены в отношении ИЖС. Прирост по сравнению с январем составил 6%. При этом сделок в отношении новостроек было всего 20% — этот показатель упал за месяц на 10%», — сообщает инфографика, размещенная на портале ЕРЗ.РФ.

Как пояснила URA.RU президент объединения риэлторов Тюменской области Светлана Бабушкина, интерес к индивидуальному жилью растет благодаря разнице в площадях и стоимости квадратного метра. «В примерных цифрах, если в городской новостройке за 10 миллионов можно купить квартиру площадью около 90-95 квадратных метров, то в индивидуальной застройке за эти деньги приобретается дом в районе 150 квадратов. То есть, в среднем стоимость квадрата на рынке загородного жилья заметно ниже», — прокомментировала URA.RU Бабушкина.

Как отмечают аналитики «Домклик», самую большую долю сделок с недвижимостью в Тюменской области занимает вторичное жилье. Этот показатель по итогам февраля достиг уровня 55%, прирост составил 3%. Ранее URA.RU рассказало, что средняя площадь покупаемого в Тюменской области дома увеличилась со 126 до 160 квадратных метров.