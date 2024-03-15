В первый день выборов президента РФ 15 марта в Тюменской области проголосовали. Об этом сообщил глава Тюменского избиркома Игорь Халин во время брифинга.
«Явка в Тюменской области на первый день выборов президента составила 43,46%. 15 марта проголосовали 511 787 жителей региона», — указано на сайте ЦИК.
Выборы президента РФ проходят в трехдневном формате. Жители могут проголосовать за одного из четырех кандидатов 16 и 17 марта с 8:00 до 20:00. Первый день выборов в Тюменской области прошел в штатном режиме, однако председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о кибератаке на региональную систему видеонаблюдения.
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