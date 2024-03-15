Тюменский избирком раскрыл данные по явке в первый день выборов. Фото

В Тюменской области на выборах президента проголосовали 43% избирателей
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Выборы 19 сентября. Тюмень, урна, топ, звездочка, выборы 2024
Первый день выборов в Тюменской области прошел в штатном режиме Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В первый день выборов президента РФ 15 марта в Тюменской области проголосовали. Об этом сообщил глава Тюменского избиркома Игорь Халин во время брифинга.

«Явка в Тюменской области на первый день выборов президента составила 43,46%. 15 марта проголосовали 511 787 жителей региона», — указано на сайте ЦИК.

Выборы президента РФ проходят в трехдневном формате. Жители могут проголосовать за одного из четырех кандидатов 16 и 17 марта с 8:00 до 20:00. Первый день выборов в Тюменской области прошел в штатном режиме, однако председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о кибератаке на региональную систему видеонаблюдения.

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В первый день выборов президента РФ 15 марта в Тюменской области проголосовали. Об этом сообщил глава Тюменского избиркома Игорь Халин во время брифинга. «Явка в Тюменской области на первый день выборов президента составила 43,46%. 15 марта проголосовали 511 787 жителей региона», — указано на сайте ЦИК. Выборы президента РФ проходят в трехдневном формате. Жители могут проголосовать за одного из четырех кандидатов 16 и 17 марта с 8:00 до 20:00. Первый день выборов в Тюменской области прошел в штатном режиме, однако председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о кибератаке на региональную систему видеонаблюдения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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