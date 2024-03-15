Тюменский избирком раскрыл данные по явке в первый день выборов. Фото

В Тюменской области на выборах президента проголосовали 43% избирателей

15 марта 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

Первый день выборов в Тюменской области прошел в штатном режиме Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В первый день выборов президента РФ 15 марта в Тюменской области проголосовали. Об этом сообщил глава Тюменского избиркома Игорь Халин во время брифинга. «Явка в Тюменской области на первый день выборов президента составила 43,46%. 15 марта проголосовали 511 787 жителей региона», — указано на сайте ЦИК. Выборы президента РФ проходят в трехдневном формате. Жители могут проголосовать за одного из четырех кандидатов 16 и 17 марта с 8:00 до 20:00. Первый день выборов в Тюменской области прошел в штатном режиме, однако председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о кибератаке на региональную систему видеонаблюдения. Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В первый день выборов президента РФ 15 марта в Тюменской области проголосовали. Об этом сообщил глава Тюменского избиркома Игорь Халин во время брифинга. «Явка в Тюменской области на первый день выборов президента составила 43,46%. 15 марта проголосовали 511 787 жителей региона», — указано на сайте ЦИК. Выборы президента РФ проходят в трехдневном формате. Жители могут проголосовать за одного из четырех кандидатов 16 и 17 марта с 8:00 до 20:00. Первый день выборов в Тюменской области прошел в штатном режиме, однако председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о кибератаке на региональную систему видеонаблюдения.