Губернатор Текслер проверил, как в Челябинске контролируют выборы президента. Фото, видео

16 марта 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Губернатору о работе ЦОН рассказал председатель общественной палаты региона Николай Дейнеко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 марта побывал в Центре общественного наблюдения (ЦОН) за выборами президента РФ в регионе. Как передает корреспондент URA.RU, Текслер остался доволен тем, как организован процесс. ЦОН расположился в центре Челябинска в библиотеке имени Пушкина. «Когда мы подбирали помещение, мы исходили из того, чтобы в первую очередь оно было доступным. И транспортная доступность, остановка рядом, и инвалиды-колясочники у нас вчера были», — рассказал губернатору председатель общественной палаты региона Николай Дейнеко. В ЦОН в режиме «онлайн» можно наблюдать работу каждого избирательного участка. Если, возникнут где-то проблемы, то наблюдатели сразу отправятся на место. «Посмотреть в той же Америке, как они там голосуют… Там они по почте отправляют, что никто не может разобраться, кто отправил и как отправил, перфокарты какие-то. То есть разные истории никому не понятные. Но у нас абсолютно современная форма голосования», — заметил Текслер. Комментируя работу ЦОН прессе, губернатор сообщил, что была проведена большая работа для организации этого центра. Несколько тысяч человек прошли обучения, чтобы стать наблюдателем. Выборы президент проводятся в России с 15 по 17 марта. В выборах участвуют четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Владислав Даванков (Новые люди) и Николай Харитонов (КПРФ). URA.RU ведет прямую трансляцию о том, как жители Челябинской области выбирают президента РФ. Текслер отметил, что на данный момент в регионе фиксируется хорошая явка избирателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Текслер осмотрел помещения видеомониторинга Центра и пообщался с присутствующими наблюдателями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 16 марта побывал в Центре общественного наблюдения (ЦОН) за выборами президента РФ в регионе. Как передает корреспондент URA.RU, Текслер остался доволен тем, как организован процесс. ЦОН расположился в центре Челябинска в библиотеке имени Пушкина. «Когда мы подбирали помещение, мы исходили из того, чтобы в первую очередь оно было доступным. И транспортная доступность, остановка рядом, и инвалиды-колясочники у нас вчера были», — рассказал губернатору председатель общественной палаты региона Николай Дейнеко. В ЦОН в режиме «онлайн» можно наблюдать работу каждого избирательного участка. Если, возникнут где-то проблемы, то наблюдатели сразу отправятся на место. «Посмотреть в той же Америке, как они там голосуют… Там они по почте отправляют, что никто не может разобраться, кто отправил и как отправил, перфокарты какие-то. То есть разные истории никому не понятные. Но у нас абсолютно современная форма голосования», — заметил Текслер. Комментируя работу ЦОН прессе, губернатор сообщил, что была проведена большая работа для организации этого центра. Несколько тысяч человек прошли обучения, чтобы стать наблюдателем. Выборы президент проводятся в России с 15 по 17 марта. В выборах участвуют четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Владислав Даванков (Новые люди) и Николай Харитонов (КПРФ). URA.RU ведет прямую трансляцию о том, как жители Челябинской области выбирают президента РФ.