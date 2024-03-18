Турчак назвал победу Путина на выборах историческим моментом для всего мира

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Победа Владимира Путина определит не только дальнейшую судьбу россиян, но и миропорядок в целом, подчеркнул Андрей Турчак Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак дал понять, что результаты президентских выборов в России, на которых победу одержал Владимир Путин, являются историческим моментом для всего мира. Выбор россиян определит дальнейший миропорядок.

«Президент России — Владимир Владимирович Путин. Выбор сделан. Уже очевидно, с рекордным результатом. И это победа нашей страны. Никто и ничто не может этому помешать. <…> Сегодня — исторический момент, который точно войдет в мировую историю. Он определит <…> дальнейший миропорядок», — подчеркнул Андрей Турчак в своем telegram-канале.

Он также добавил, что выбор избирателей повлиял на их судьбу. Турчак поблагодарил всех, кто участвовал в голосовании, а также в организации выборов. Секретарь Генсовета партии подчеркнул, что выборы проходили легитимно. Победа Владимира Путина особенно много значит для солдат, которые участвуют в российской спецоперации на Украине, и для всех тех, кто ждет возвращения бойцов на родину с победой, подытожил Турчак.

В России состоялись президентские выборы. Всего в них приняло участие четыре кандидата. Путин выступал как самовыдвиженец. ЦИК РФ заканчивает подсчет оставшихся голосов. Уже обработано более 98,02% из них. По подсчитанным результатам, Путин лидирует с 87,34% голосов.

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Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак дал понять, что результаты президентских выборов в России, на которых победу одержал Владимир Путин, являются историческим моментом для всего мира. Выбор россиян определит дальнейший миропорядок. «Президент России — Владимир Владимирович Путин. Выбор сделан. Уже очевидно, с рекордным результатом. И это победа нашей страны. Никто и ничто не может этому помешать. <…> Сегодня — исторический момент, который точно войдет в мировую историю. Он определит <…> дальнейший миропорядок», — подчеркнул Андрей Турчак в своем telegram-канале. Он также добавил, что выбор избирателей повлиял на их судьбу. Турчак поблагодарил всех, кто участвовал в голосовании, а также в организации выборов. Секретарь Генсовета партии подчеркнул, что выборы проходили легитимно. Победа Владимира Путина особенно много значит для солдат, которые участвуют в российской спецоперации на Украине, и для всех тех, кто ждет возвращения бойцов на родину с победой, подытожил Турчак. В России состоялись президентские выборы. Всего в них приняло участие четыре кандидата. Путин выступал как самовыдвиженец. ЦИК РФ заканчивает подсчет оставшихся голосов. Уже обработано более 98,02% из них. По подсчитанным результатам, Путин лидирует с 87,34% голосов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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