Путин побеждает по итогам обработки почти всех голосов россиян

Владимир Путин побеждает на президентских выборах с 87,34% голосов, Такие данные приводит ЦИК РФ после обработки 98,02% голосов.
«Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов», — передает ЦИК РФ. Данные опубликованы в соответствующем информационном центре. Отмечается, что остальные кандидаты набрали такое количество голосов: Николай Харитонов (КПРФ) — 4,30% голосов, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,17% голосов, Владислав Даванков (Новые люди) — 3,80%. Путин же выступает на выборах как самовыдвиженец.
Выборы проходили на протяжении трех дней — с 15 по 17 марта. Владимир Путин уже получил первые поздравления от зарубежных партнеров. Его победу отметил президент Никарагуа Даниэль Ортега. В ходе беседы с российскими журналистами Путин подчеркнул, что в политической жизни страны все останется на прежнем уровне, а также поделился своей мечтой о сильной и независимой России.
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