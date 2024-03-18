Путин побеждает по итогам обработки почти всех голосов россиян

ЦИК РФ: Путин лидирует по итогам обработки 98,02% голосов
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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
ЦИК опубликовал результаты обработки почти всех голосов россиян, по итогам которых лидирует Владимир Путин Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Владимир Путин побеждает на президентских выборах с 87,34% голосов, Такие данные приводит ЦИК РФ после обработки 98,02% голосов.

«Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов», — передает ЦИК РФ. Данные опубликованы в соответствующем информационном центре. Отмечается, что остальные кандидаты набрали такое количество голосов: Николай Харитонов (КПРФ) — 4,30% голосов, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,17% голосов, Владислав Даванков (Новые люди) — 3,80%. Путин же выступает на выборах как самовыдвиженец.

Выборы проходили на протяжении трех дней — с 15 по 17 марта. Владимир Путин уже получил первые поздравления от зарубежных партнеров. Его победу отметил президент Никарагуа Даниэль Ортега. В ходе беседы с российскими журналистами Путин подчеркнул, что в политической жизни страны все останется на прежнем уровне, а также поделился своей мечтой о сильной и независимой России.

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Владимир Путин побеждает на президентских выборах с 87,34% голосов, Такие данные приводит ЦИК РФ после обработки 98,02% голосов. «Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов», — передает ЦИК РФ. Данные опубликованы в соответствующем информационном центре. Отмечается, что остальные кандидаты набрали такое количество голосов: Николай Харитонов (КПРФ) — 4,30% голосов, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,17% голосов, Владислав Даванков (Новые люди) — 3,80%. Путин же выступает на выборах как самовыдвиженец. Выборы проходили на протяжении трех дней — с 15 по 17 марта. Владимир Путин уже получил первые поздравления от зарубежных партнеров. Его победу отметил президент Никарагуа Даниэль Ортега. В ходе беседы с российскими журналистами Путин подчеркнул, что в политической жизни страны все останется на прежнем уровне, а также поделился своей мечтой о сильной и независимой России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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