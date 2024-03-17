В Тюмени обезопасят аварийный перекресток

В Тюмени появятся новые полосы на аварийной развязке Чаркова-Тобольский тракт

18 марта 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

Транзитный перекресток хотят сделать безопаснее Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени обустроят дополнительные полосы на аварийном перекрестке улицы Тимофея Чаркова и Тобольского тракта. Об этом сообщается в telegram-канале УГИБДД региона. «Запланировано устройство дополнительной полосы по Тобольскому тракту, для осуществления поворота на улицу Тимофея Чаркова при движении из центра. Также — устройство дополнительной полосы на самой Тимофея Чаркова, перед примыканием к тракту», — сообщает telegram-канал ведомства, со ссылкой на слова начальника отдела безопасности и организации дорожного движения мэрии Тюмени Антона Иваньковича. Данный перекресток является аварийным второй год подряд: он транзитный и загруженный, на нем часто происходят ДТП из-за нарушений очередности проезда. Развязка находится под особым контролем. Ситуацию планируют изменить и перенастройкой светофоров: по итогам наблюдения за работой регулировщиков будет принято решение о том, необходимо ли сокращать или увеличивать фазы их работы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени обустроят дополнительные полосы на аварийном перекрестке улицы Тимофея Чаркова и Тобольского тракта. Об этом сообщается в telegram-канале УГИБДД региона. «Запланировано устройство дополнительной полосы по Тобольскому тракту, для осуществления поворота на улицу Тимофея Чаркова при движении из центра. Также — устройство дополнительной полосы на самой Тимофея Чаркова, перед примыканием к тракту», — сообщает telegram-канал ведомства, со ссылкой на слова начальника отдела безопасности и организации дорожного движения мэрии Тюмени Антона Иваньковича. Данный перекресток является аварийным второй год подряд: он транзитный и загруженный, на нем часто происходят ДТП из-за нарушений очередности проезда. Развязка находится под особым контролем. Ситуацию планируют изменить и перенастройкой светофоров: по итогам наблюдения за работой регулировщиков будет принято решение о том, необходимо ли сокращать или увеличивать фазы их работы.