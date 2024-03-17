В Тюмени обезопасят аварийный перекресток

В Тюмени обустроят дополнительные полосы на аварийном перекрестке улицы Тимофея Чаркова и Тобольского тракта. Об этом сообщается в telegram-канале УГИБДД региона.
«Запланировано устройство дополнительной полосы по Тобольскому тракту, для осуществления поворота на улицу Тимофея Чаркова при движении из центра. Также — устройство дополнительной полосы на самой Тимофея Чаркова, перед примыканием к тракту», — сообщает telegram-канал ведомства, со ссылкой на слова начальника отдела безопасности и организации дорожного движения мэрии Тюмени Антона Иваньковича.
Данный перекресток является аварийным второй год подряд: он транзитный и загруженный, на нем часто происходят ДТП из-за нарушений очередности проезда. Развязка находится под особым контролем. Ситуацию планируют изменить и перенастройкой светофоров: по итогам наблюдения за работой регулировщиков будет принято решение о том, необходимо ли сокращать или увеличивать фазы их работы.
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