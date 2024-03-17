Нефтяник из ХМАО возглавил компанию ключевого подрядчика «Лукойла»

18 марта 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Нефтяник из Когалыма стал генеральным директором крупной нефтесервисной компании Фото: Александр Мамаев © URA.RU Нефтяник из ХМАО Михаил Сыртланов назначен генеральным директором нефтесервисной компании «Петро Велт Технолоджис» — ключевого подрядчика «Лукойла». Топ-менеджер больше десяти лет работал в Когалыме. «В марте 2024 года Михаил Сыртланов назначен генеральным директором ООО „Петро Велт Технолоджис“. С 2004 года работал оператором по добыче и нефти в ХМАО, с 2005 по 2011 год прошел путь от оператора по ГРП (гидравлический разрыв пласта) до заместителя директора по производству ООО „КАТКонефть“ (дочернее общество „Петро Велт Технолоджис“) в Когалыме», — сообщили в компании «Петро Велт Технолоджис». В послужном списке нового директора нефтесервиса — опыт работы главным инженером когалымского филиала компании «ПетроАльянс» и руководителем подразделения «Шлюмберже». Деятельность ООО «Петро Велт Технолоджис», которое возглавляет Сыртланов, началась с образования совместного предприятия австрийской компании и «Лукойла». Оба предприятия в настоящее время вышли из состава учредителей, но нефтесервис продолжает тесное сотрудничество с «Лукойлом». Ранее URA.RU писало, что компания «Петро Велт Технолоджис», поставщик нефтепромысловых услуг для нефтяных предприятий ХМАО, выплачивает сотрудникам премию за вербовку ценных специалистов. За привлечение знакомого на руководящую должность или на вакансию специалиста работникам перечисляют 10 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нефтяник из ХМАО Михаил Сыртланов назначен генеральным директором нефтесервисной компании «Петро Велт Технолоджис» — ключевого подрядчика «Лукойла». Топ-менеджер больше десяти лет работал в Когалыме. «В марте 2024 года Михаил Сыртланов назначен генеральным директором ООО „Петро Велт Технолоджис“. С 2004 года работал оператором по добыче и нефти в ХМАО, с 2005 по 2011 год прошел путь от оператора по ГРП (гидравлический разрыв пласта) до заместителя директора по производству ООО „КАТКонефть“ (дочернее общество „Петро Велт Технолоджис“) в Когалыме», — сообщили в компании «Петро Велт Технолоджис». В послужном списке нового директора нефтесервиса — опыт работы главным инженером когалымского филиала компании «ПетроАльянс» и руководителем подразделения «Шлюмберже». Деятельность ООО «Петро Велт Технолоджис», которое возглавляет Сыртланов, началась с образования совместного предприятия австрийской компании и «Лукойла». Оба предприятия в настоящее время вышли из состава учредителей, но нефтесервис продолжает тесное сотрудничество с «Лукойлом». Ранее URA.RU писало, что компания «Петро Велт Технолоджис», поставщик нефтепромысловых услуг для нефтяных предприятий ХМАО, выплачивает сотрудникам премию за вербовку ценных специалистов. За привлечение знакомого на руководящую должность или на вакансию специалиста работникам перечисляют 10 тысяч рублей.