Подрядчик нефтяных компаний в ХМАО платит 10 тысяч рублей за вербовку специалистов

Сумма вознаграждения за привлечение специалистов в нефтесервис зависит от квалификации соискателя Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Компания «Петро Велт Технолоджис», поставщик нефтепромысловых услуг для предприятий «Роснефти», «Газпрома» и «ЛУКОЙЛа» в ХМАО, выплачивает сотрудникам премию за вербовку ценных специалистов. В компании сообщали агентству, что за привлечение знакомого на руководящую должность или на вакансию специалиста работникам перечисляют 10 тысяч рублей.

«В компании действует акция „Приведи профессионала“, она помогает увеличить численность персонала и дает возможность сотрудникам заработать. Если кандидат соответствует вакансии, принят на работу и успешно прошел трехмесячный испытательный срок, то рекомендатель получает премию: например, размер вознаграждения за кандидата на должность специалиста или руководителя составляет 10000 рублей», — сообщили в компании.

За рекомендацию на рабочую позицию сумма вознаграждения меньше и зависит от квалификации соискателя. Рекомендателю заплатят 3000 рублей, если кандидат на рабочую должность без опыта или с небольшим стажем работы. За рабочего с опытом от трех лет сотрудник получит 5000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что нефтесервисная компания «МИРРИКО», которая работает с нефтяниками в ХМАО, выплачивает вознаграждение сотрудникам за вербовку персонала. Премия по акции «Приведи друга» составляет 20 тысяч рублей.