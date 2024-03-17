Мэр Тобольска раскрыл рецепт своих фирменных блинов

Мэр Тобольска Максим Афанасьев испек блины в медицинском колледже

18 марта 2024 в 13:47 Размер текста - 17 +

Секрет блинов от мэра Тобольска заключается в правильном переворачивании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) во время празднования Масленицы мэр города Максим Афанасьев поделился свои секретом, как нужно печь блины. Видео с мастер-классом от главы города выложили в группе телеканала «Тюменское время». «Вот смотри: вот твой блин и его главное, со сковородки, как теннисную ракетку. А потом свернуть и с крыжовничком», — рассказал Максим Афанасьев. Блины у главы города получились тонкими и ажурными. Свой кулинарный мастер-класс Максим Афанасьев провел в медицинском колледже Тобольска. Ранее URA.RU писало, что своими блинами горожан накормила мэр Заводоуковска (Тюменская область) Светлана Касенова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тобольске (Тюменская область) во время празднования Масленицы мэр города Максим Афанасьев поделился свои секретом, как нужно печь блины. Видео с мастер-классом от главы города выложили в группе телеканала «Тюменское время». «Вот смотри: вот твой блин и его главное, со сковородки, как теннисную ракетку. А потом свернуть и с крыжовничком», — рассказал Максим Афанасьев. Блины у главы города получились тонкими и ажурными. Свой кулинарный мастер-класс Максим Афанасьев провел в медицинском колледже Тобольска. Ранее URA.RU писало, что своими блинами горожан накормила мэр Заводоуковска (Тюменская область) Светлана Касенова.