17 марта 2024

Мэр Тобольска раскрыл рецепт своих фирменных блинов

Мэр Тобольска Максим Афанасьев испек блины в медицинском колледже
© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица для дальнобойщиков. Курган, блины, масленица
Секрет блинов от мэра Тобольска заключается в правильном переворачивании Фото:

В Тобольске (Тюменская область) во время празднования Масленицы мэр города Максим Афанасьев поделился свои секретом, как нужно печь блины. Видео с мастер-классом от главы города выложили в группе телеканала «Тюменское время».

«Вот смотри: вот твой блин и его главное, со сковородки, как теннисную ракетку. А потом свернуть и с крыжовничком», — рассказал Максим Афанасьев. Блины у главы города получились тонкими и ажурными.

Свой кулинарный мастер-класс Максим Афанасьев провел в медицинском колледже Тобольска. Ранее URA.RU писало, что своими блинами горожан накормила мэр Заводоуковска (Тюменская область) Светлана Касенова.

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В Тобольске (Тюменская область) во время празднования Масленицы мэр города Максим Афанасьев поделился свои секретом, как нужно печь блины. Видео с мастер-классом от главы города выложили в группе телеканала «Тюменское время». «Вот смотри: вот твой блин и его главное, со сковородки, как теннисную ракетку. А потом свернуть и с крыжовничком», — рассказал Максим Афанасьев. Блины у главы города получились тонкими и ажурными. Свой кулинарный мастер-класс Максим Афанасьев провел в медицинском колледже Тобольска. Ранее URA.RU писало, что своими блинами горожан накормила мэр Заводоуковска (Тюменская область) Светлана Касенова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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