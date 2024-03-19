Турчак подсчитал вклад «Единой России» в победу Путина

Вклад партии «Единая Россия» в победу президента РФ Владимира Путина на последних выборах составляет 41% — проголосовать за него пришли 31,2 миллиона партийных сторонников. Об этом заявил секретарь Генсовета Андрей Турчак.
«Вклад „Единой России“ в победу нашего лидера составляет 41%», — приводит слова Турчака пресс-служба партии. Он добавил, что партия поставила перед собой задачу привлечь на избирательные участки и в дистанционное электронное голосование не менее 30 миллионов избирателей. Эта задача была успешно выполнена, подчеркнул секретарь Генсовета.
«Мы смогли реализовать и подтвердить явку более 31 миллиона сторонников. Оповещали людей о способах и днях голосования, говорили о Послании, народной программе партии. Убеждали о необходимости прийти на выборы», — заявил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин. Он добавил, что «Единая Россия» сделала все возможное для обеспечения победы Владимира Путина.
По словам Турчака, партия сыграла и ключевую роль в сборе подписей в поддержку выдвижения кандидата Владимира Путина. Из 3,5 миллионов подписей 2 миллиона были собраны единороссами, заключил Турчак.
Турчак отметил особую работу с жителями многоквартирных домов и участниками голосования по программе формирования комфортной городской среды. Под эту задачу были мобилизованы все партийные проекты и мероприятия, реализуемые в рамках народной программы.
Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Владимир Путин одержал победу с 87,28% голосов.
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