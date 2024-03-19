Пашинян поздравил Путина с победой на выборах

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, саммит, путин владимир, одкб, пашинян никол
Пашинян поздравил Путина Фото:

Премьер Армении Никол Пашинян поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении.

«Примите мои поздравления с переизбранием на пост Президента Российской Федерации», — передает пресс-служба правительства Армении в своем telegram-канале. Он отметил, что надеется, что между Россией и Арменией восстановится диалог. Пашинян также пожелал Путину здоровья.

Владимир Путин одержал победу на выборах президента России с результатом в 87%. Выборы президента прошли в РФ с 15 по 17 марта.

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Премьер Армении Никол Пашинян поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении. «Примите мои поздравления с переизбранием на пост Президента Российской Федерации», — передает пресс-служба правительства Армении в своем telegram-канале. Он отметил, что надеется, что между Россией и Арменией восстановится диалог. Пашинян также пожелал Путину здоровья. Владимир Путин одержал победу на выборах президента России с результатом в 87%. Выборы президента прошли в РФ с 15 по 17 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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