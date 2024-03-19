Политика Пашинян поздравил Путина с победой на выборах 19 марта 2024 в 13:22 Размер текста - 17 + Пашинян поздравил Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер Армении Никол Пашинян поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении. «Примите мои поздравления с переизбранием на пост Президента Российской Федерации», — передает пресс-служба правительства Армении в своем telegram-канале. Он отметил, что надеется, что между Россией и Арменией восстановится диалог. Пашинян также пожелал Путину здоровья. Владимир Путин одержал победу на выборах президента России с результатом в 87%. Выборы президента прошли в РФ с 15 по 17 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Премьер Армении Никол Пашинян поздравил президента России Владимира Путина с переизбранием. Об этом сообщила пресс-служба правительства Армении. «Примите мои поздравления с переизбранием на пост Президента Российской Федерации», — передает пресс-служба правительства Армении в своем telegram-канале. Он отметил, что надеется, что между Россией и Арменией восстановится диалог. Пашинян также пожелал Путину здоровья. Владимир Путин одержал победу на выборах президента России с результатом в 87%. Выборы президента прошли в РФ с 15 по 17 марта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям