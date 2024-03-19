Медведев поднял на смех Запад за отказ называть Путина президентом

Медведев обвинил Запад в «космическом вранье»

19 марта 2024 в 12:39 Размер текста - 17 +

Запад ведет гибридную войну против РФ, считает Дмитрий Медведев Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил западные власти в космическом вранье. Он подчеркнул, что на Западе не посчитали Владимира Путина президентом, однако пообещали вести с ним переговоры. Новость по теме Макрон предложит Путину прекратить огонь на Украине: главные заявления президента Франции «Бесконечное ерзанье задницей на стуле, космическое вранье, натужные сопли и театральные слезы ради имитации добрых намерений», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что западные власти не считают Владимира Путина президентом, но обещают вести с ним переговоры. «Вопрос тогда, кто он для них, если нет нужной легитимности?» — подчеркнул он. Медведев добавил, что риторика западных властей поражает своей противоречивостью. Так, по его словам, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о высадке французов в Крыму, при этом, обещая, ответить Путину в случае звонка. Запад ведет гибридную войну против РФ. Они поставляют оружие Украине и тут же «на голубом глазу говорят о возобновлении стратегического диалога по вооружениям», заключил он. Ранее Макрон заявил, что не исключает возможности проведения Францией наземных военных операций на территории Украины. Он отметил, что не желает подобного исхода событий, несмотря на военные способности страны, которые позволят это сделать. Макрон также подчеркнул, что ответит на звонок Путина, если российский лидер наберет ему по телефону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил западные власти в космическом вранье. Он подчеркнул, что на Западе не посчитали Владимира Путина президентом, однако пообещали вести с ним переговоры. «Бесконечное ерзанье задницей на стуле, космическое вранье, натужные сопли и театральные слезы ради имитации добрых намерений», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он отметил, что западные власти не считают Владимира Путина президентом, но обещают вести с ним переговоры. «Вопрос тогда, кто он для них, если нет нужной легитимности?» — подчеркнул он. Медведев добавил, что риторика западных властей поражает своей противоречивостью. Так, по его словам, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о высадке французов в Крыму, при этом, обещая, ответить Путину в случае звонка. Запад ведет гибридную войну против РФ. Они поставляют оружие Украине и тут же «на голубом глазу говорят о возобновлении стратегического диалога по вооружениям», заключил он. Ранее Макрон заявил, что не исключает возможности проведения Францией наземных военных операций на территории Украины. Он отметил, что не желает подобного исхода событий, несмотря на военные способности страны, которые позволят это сделать. Макрон также подчеркнул, что ответит на звонок Путина, если российский лидер наберет ему по телефону.