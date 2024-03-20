Mash: родители блогеров Чекалиных пытались спасти их брак походом в церковь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рождество в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, церковные свечи, храм, церковь, за упокой, религия, православие
Родители Чекалиных водили их в церковь, чтобы примирить Фото:

Брак блогеров Валерии и Артема Чекалиных пытались спасти их родители походом в церковь. Ранее стало известно, что Валерия, известная также как Лерчек, подала иск о разводе со своим супругом.

«Четыре месяца назад они (родители — прим.URA.RU) приехали в загородный дом Лерчек и постарались примирить пару. Супругов даже водили в церковь, чтобы те решили все разногласия», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что помирить пару не вышло, а в какой-то момент Лерчек заметили на публике со следами побоев.

По данным Mash, следователи, которые вели уголовные дела семьи, считают, что развод звездной пары — лишь пиар-ход, чтобы разделить имущество и дробить доходы. При этом сейчас перед супругами стоит вопрос о том, как поделить троих детей, заключили в сообщении.

Ранее у Чекалиной обнаружили многомиллионную задолженность перед государством, передает «Дни.ру». Семья блогеров выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей. В связи с этим уголовное преследование по делу об уклонении от уплаты налогов было прекращено. 19 марта стало известно, что Лерчек, подала иск о разводе со своим супругом Артемом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Брак блогеров Валерии и Артема Чекалиных пытались спасти их родители походом в церковь. Ранее стало известно, что Валерия, известная также как Лерчек, подала иск о разводе со своим супругом. «Четыре месяца назад они (родители — прим.URA.RU) приехали в загородный дом Лерчек и постарались примирить пару. Супругов даже водили в церковь, чтобы те решили все разногласия», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что помирить пару не вышло, а в какой-то момент Лерчек заметили на публике со следами побоев. По данным Mash, следователи, которые вели уголовные дела семьи, считают, что развод звездной пары — лишь пиар-ход, чтобы разделить имущество и дробить доходы. При этом сейчас перед супругами стоит вопрос о том, как поделить троих детей, заключили в сообщении. Ранее у Чекалиной обнаружили многомиллионную задолженность перед государством, передает «Дни.ру». Семья блогеров выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей. В связи с этим уголовное преследование по делу об уклонении от уплаты налогов было прекращено. 19 марта стало известно, что Лерчек, подала иск о разводе со своим супругом Артемом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...