Mash: родители блогеров Чекалиных пытались спасти их брак походом в церковь

20 марта 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

Родители Чекалиных водили их в церковь, чтобы примирить Фото: Илья Московец © URA.RU Брак блогеров Валерии и Артема Чекалиных пытались спасти их родители походом в церковь. Ранее стало известно, что Валерия, известная также как Лерчек, подала иск о разводе со своим супругом. «Четыре месяца назад они (родители — прим.URA.RU) приехали в загородный дом Лерчек и постарались примирить пару. Супругов даже водили в церковь, чтобы те решили все разногласия», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что помирить пару не вышло, а в какой-то момент Лерчек заметили на публике со следами побоев. По данным Mash, следователи, которые вели уголовные дела семьи, считают, что развод звездной пары — лишь пиар-ход, чтобы разделить имущество и дробить доходы. При этом сейчас перед супругами стоит вопрос о том, как поделить троих детей, заключили в сообщении. Ранее у Чекалиной обнаружили многомиллионную задолженность перед государством, передает « Дни.ру ». Семья блогеров выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей. В связи с этим уголовное преследование по делу об уклонении от уплаты налогов было прекращено. 19 марта стало известно, что Лерчек, подала иск о разводе со своим супругом Артемом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Брак блогеров Валерии и Артема Чекалиных пытались спасти их родители походом в церковь. Ранее стало известно, что Валерия, известная также как Лерчек, подала иск о разводе со своим супругом. «Четыре месяца назад они (родители — прим.URA.RU) приехали в загородный дом Лерчек и постарались примирить пару. Супругов даже водили в церковь, чтобы те решили все разногласия», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что помирить пару не вышло, а в какой-то момент Лерчек заметили на публике со следами побоев. По данным Mash, следователи, которые вели уголовные дела семьи, считают, что развод звездной пары — лишь пиар-ход, чтобы разделить имущество и дробить доходы. При этом сейчас перед супругами стоит вопрос о том, как поделить троих детей, заключили в сообщении. Ранее у Чекалиной обнаружили многомиллионную задолженность перед государством, передает «Дни.ру». Семья блогеров выплатила долг по налогам в 504 миллиона рублей. В связи с этим уголовное преследование по делу об уклонении от уплаты налогов было прекращено. 19 марта стало известно, что Лерчек, подала иск о разводе со своим супругом Артемом.