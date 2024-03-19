Пермское УФАС наказало компанию, которая отключала электричество у завода

Пермское УФАС выписало штраф владельцу электросетей на улице Героев Хасана, 105, корпус 70. Компания неоднократно отключало электроэнергию у завода «Пермский крепеж», который расположен по этому адресу.
«В феврале 2023 года в Пермское УФАС поступили жалобы ООО „Пермский крепеж“ на отключение электроснабжения со стороны одного из собственников здания, владеющего электросетями, По мнению заявителя, владелец электросетей оказывал давление на ООО „Пермский крепеж“ в рамках сложившегося корпоративного конфликта и имущественного спора», — сообщило пермское УФАС на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что вначале ведомство вынесло предупреждение собственнику электросетей. Но в сентябре 2023 года ситуация с отключением повторилась. Тогда компании выписали штраф в размере 40 тысяч рублей. Владелец сетей пытался обжаловать в суде, но суд встал на сторону УФАС и обязал компанию оплатить штраф.
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