В Тюмени с 1 апреля начнется прием заявлений на зачисление детей в первый класс. Об этом сообщили в городском департаменте образования. Запись будет проходить в два этапа — с 1 апреля по 30 июня и с 6 июля по 5 сентября.
«1 апреля стартует прием заявлений для зачисления детей в первый класс. Подать документы родители смогут одним из трех доступных способов», — сообщили в департаменте.
Как и когда подать заявление?
С 1 апреля по 30 июня запись будет открыта для детей, которые зарегистрированы в Тюмени или имеют льготы, с 6 июля по 5 сентября для остальных. Подать заявление можно:
- лично обратившись в школу;
- на портале Госуслуг;
- направить документы почтой с уведомлением.
Какие документы нужны?
После получения приглашения в школу нужно направить:
- свидетельство о рождении ребенка;
- паспорт одного из родителей;
- документ, подтверждающий наличие льгот;
- документ, подтверждающий наличие прописки.
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