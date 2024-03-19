19 марта 2024

Когда в Тюмени откроется запись детей в первый класс. Инфографика

В Тюмени 1 апреля начнется набор первоклассников
© Служба новостей «URA.RU»
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Район где пропала Аня Анисимова.Тюмень, школа, осень, школьница
Запись будет проходить в два этапа — с 1 апреля по 30 июня и с 6 июля по 5 сентября Фото:

В Тюмени с 1 апреля начнется прием заявлений на зачисление детей в первый класс. Об этом сообщили в городском департаменте образования. Запись будет проходить в два этапа — с 1 апреля по 30 июня и с 6 июля по 5 сентября.

«1 апреля стартует прием заявлений для зачисления детей в первый класс. Подать документы родители смогут одним из трех доступных способов», — сообщили в департаменте.

Как и когда подать заявление?

С 1 апреля по 30 июня запись будет открыта для детей, которые зарегистрированы в Тюмени или имеют льготы, с 6 июля по 5 сентября для остальных. Подать заявление можно:

  • лично обратившись в школу;
  • на портале Госуслуг;
  • направить документы почтой с уведомлением.

Какие документы нужны?

После получения приглашения в школу нужно направить:

  • свидетельство о рождении ребенка;
  • паспорт одного из родителей;
  • документ, подтверждающий наличие льгот;
  • документ, подтверждающий наличие прописки.
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В Тюмени с 1 апреля начнется прием заявлений на зачисление детей в первый класс. Об этом сообщили в городском департаменте образования. Запись будет проходить в два этапа — с 1 апреля по 30 июня и с 6 июля по 5 сентября. «1 апреля стартует прием заявлений для зачисления детей в первый класс. Подать документы родители смогут одним из трех доступных способов», — сообщили в департаменте. С 1 апреля по 30 июня запись будет открыта для детей, которые зарегистрированы в Тюмени или имеют льготы, с 6 июля по 5 сентября для остальных. Подать заявление можно: После получения приглашения в школу нужно направить:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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