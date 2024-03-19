Когда в Тюмени откроется запись детей в первый класс. Инфографика

В Тюмени 1 апреля начнется набор первоклассников

20 марта 2024 в 14:24 Размер текста - 17 +

Запись будет проходить в два этапа — с 1 апреля по 30 июня и с 6 июля по 5 сентября Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени с 1 апреля начнется прием заявлений на зачисление детей в первый класс. Об этом сообщили в городском департаменте образования. Запись будет проходить в два этапа — с 1 апреля по 30 июня и с 6 июля по 5 сентября. «1 апреля стартует прием заявлений для зачисления детей в первый класс. Подать документы родители смогут одним из трех доступных способов», — сообщили в департаменте. Как и когда подать заявление? С 1 апреля по 30 июня запись будет открыта для детей, которые зарегистрированы в Тюмени или имеют льготы, с 6 июля по 5 сентября для остальных. Подать заявление можно: лично обратившись в школу;

на портале Госуслуг;

направить документы почтой с уведомлением. Какие документы нужны? После получения приглашения в школу нужно направить: свидетельство о рождении ребенка;

паспорт одного из родителей;

документ, подтверждающий наличие льгот;

документ, подтверждающий наличие прописки. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени с 1 апреля начнется прием заявлений на зачисление детей в первый класс. Об этом сообщили в городском департаменте образования. Запись будет проходить в два этапа — с 1 апреля по 30 июня и с 6 июля по 5 сентября. «1 апреля стартует прием заявлений для зачисления детей в первый класс. Подать документы родители смогут одним из трех доступных способов», — сообщили в департаменте. С 1 апреля по 30 июня запись будет открыта для детей, которые зарегистрированы в Тюмени или имеют льготы, с 6 июля по 5 сентября для остальных. Подать заявление можно: После получения приглашения в школу нужно направить: