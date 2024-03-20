Роспотребнадзор ХМАО нашел партию фальсифицированного сливочного масла в школе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, сливочное масло
Роспотребнадзор снял с продажи более 3000 пачек фальсифицированного масла Фото:

Роспотребнадзор обнаружил в одной из школ Нижневартовского района партию фальсифицированного сливочного масла «Дабров». Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте.

«При профилактическом визите в одну из школ Нижневартовского района выявлено сливочное масло с искаженным жиро-кислотным составом. […] По результатам лабораторных исследований образцы указанной продукции не соответствовали требованиям Технического регламента Таможенного союза», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора ХМАО.

Вся партия в количестве 15 пачек была снята с реализации и возвращена поставщику. В дальнейшем специалисты выявили в Нижневартовске еще 3029 пачек и также сняли с продаж.

Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор обнаружил в ХМАО партию фальсифицированного молока. Почти 100 литровых пакетов вернули поставщику.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Роспотребнадзор обнаружил в одной из школ Нижневартовского района партию фальсифицированного сливочного масла «Дабров». Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте. «При профилактическом визите в одну из школ Нижневартовского района выявлено сливочное масло с искаженным жиро-кислотным составом. […] По результатам лабораторных исследований образцы указанной продукции не соответствовали требованиям Технического регламента Таможенного союза», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора ХМАО. Вся партия в количестве 15 пачек была снята с реализации и возвращена поставщику. В дальнейшем специалисты выявили в Нижневартовске еще 3029 пачек и также сняли с продаж. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор обнаружил в ХМАО партию фальсифицированного молока. Почти 100 литровых пакетов вернули поставщику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...