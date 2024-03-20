Роспотребнадзор ХМАО нашел партию фальсифицированного сливочного масла в школе

Роспотребнадзор обнаружил в одной из школ Нижневартовского района партию фальсифицированного сливочного масла «Дабров». Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте.
«При профилактическом визите в одну из школ Нижневартовского района выявлено сливочное масло с искаженным жиро-кислотным составом. […] По результатам лабораторных исследований образцы указанной продукции не соответствовали требованиям Технического регламента Таможенного союза», — сообщает пресс-служба Роспотребнадзора ХМАО.
Вся партия в количестве 15 пачек была снята с реализации и возвращена поставщику. В дальнейшем специалисты выявили в Нижневартовске еще 3029 пачек и также сняли с продаж.
Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор обнаружил в ХМАО партию фальсифицированного молока. Почти 100 литровых пакетов вернули поставщику.
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