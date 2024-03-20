Синоптики рассказали, в каких тюменских районах возможно затопление

В Тюменской области возможно затопление районов, расположенных на отдельных участках Оби и Иртыша. Об этом сообщается в отчете Гидрометцентра России. По данным синоптиков, также в опасную зону попадают южные районы региона.
«При дружном развитии весеннего половодья и выпадении обильных осадков в период прохождения его максимумов, а также формировании мощных ледовых заторов возможны подтопления пониженных прибрежных частей населенных пунктов, расположенных на отдельных участках Оби и Иртыша (Тюменская область), а также подтопление склоновым стоком пониженных участков рельефа бессточных территорий южных районов Тюменской области», — указано в отчете. Отмечается, что выше нормы уровень весеннего половодья ожидается в реках Тобол и Ишим — до двух метров выше нормы.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени власти защитят подтопляемые районы. Здесь вывезут снег, очистят от наледи водопропускные канавы, дороги и тротуары. 20 марта работы провели в районе ДОК, где скапливались ранее талые воды.
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