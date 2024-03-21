Тюменская область передала в зону СВО более тысячи тонн гумпомощи. Фото

22 марта 2024 в 02:42 Размер текста - 17 +

Тюменская область передает на СВО продукты, свечи, машины и многое другое Фото: Илья Московец © URA.RU С начала специальной военной операции из Тюменской области было отправлено более тысячи тонн гуманитарной помощи. Об этом рассказал губернатор региона Александр Моор. «Более 1000 тонн грузов для бойцов и мирных жителей передала Тюменская область с начала специальной военной операции. … Благодарю земляков за поддержку наших бойцов», — написал Моор в своем telegram-канале. Также 21 марта была отправлена еще одна партия. В ней находятся продукты питания, маскировочные сети, блиндажные свечи, имущество специального назначения, машины и многое другое. В Тюменской области неравнодушные жители региона за 2022 год выделили около 3,5 миллиона рублей на поддержку мобилизованных и их семей. Также помощь получили ветераны ВОВ, пожилые люди и инвалиды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С начала специальной военной операции из Тюменской области было отправлено более тысячи тонн гуманитарной помощи. Об этом рассказал губернатор региона Александр Моор. «Более 1000 тонн грузов для бойцов и мирных жителей передала Тюменская область с начала специальной военной операции. … Благодарю земляков за поддержку наших бойцов», — написал Моор в своем telegram-канале. Также 21 марта была отправлена еще одна партия. В ней находятся продукты питания, маскировочные сети, блиндажные свечи, имущество специального назначения, машины и многое другое. В Тюменской области неравнодушные жители региона за 2022 год выделили около 3,5 миллиона рублей на поддержку мобилизованных и их семей. Также помощь получили ветераны ВОВ, пожилые люди и инвалиды.