С начала специальной военной операции из Тюменской области было отправлено более тысячи тонн гуманитарной помощи. Об этом рассказал губернатор региона Александр Моор.
«Более 1000 тонн грузов для бойцов и мирных жителей передала Тюменская область с начала специальной военной операции. … Благодарю земляков за поддержку наших бойцов», — написал Моор в своем telegram-канале.
Также 21 марта была отправлена еще одна партия. В ней находятся продукты питания, маскировочные сети, блиндажные свечи, имущество специального назначения, машины и многое другое.
В Тюменской области неравнодушные жители региона за 2022 год выделили около 3,5 миллиона рублей на поддержку мобилизованных и их семей. Также помощь получили ветераны ВОВ, пожилые люди и инвалиды.
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