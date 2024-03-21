21 марта 2024

Тюменская область передала в зону СВО более тысячи тонн гумпомощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов. Екатеринбург, консервы, спальник, гуманитарная помощь донбассу
Тюменская область передает на СВО продукты, свечи, машины и многое другое Фото:

С начала специальной военной операции из Тюменской области было отправлено более тысячи тонн гуманитарной помощи. Об этом рассказал губернатор региона Александр Моор.

«Более 1000 тонн грузов для бойцов и мирных жителей передала Тюменская область с начала специальной военной операции. … Благодарю земляков за поддержку наших бойцов», — написал Моор в своем telegram-канале.

Также 21 марта была отправлена еще одна партия. В ней находятся продукты питания, маскировочные сети, блиндажные свечи, имущество специального назначения, машины и многое другое.

В Тюменской области неравнодушные жители региона за 2022 год выделили около 3,5 миллиона рублей на поддержку мобилизованных и их семей. Также помощь получили ветераны ВОВ, пожилые люди и инвалиды.

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С начала специальной военной операции из Тюменской области было отправлено более тысячи тонн гуманитарной помощи. Об этом рассказал губернатор региона Александр Моор. «Более 1000 тонн грузов для бойцов и мирных жителей передала Тюменская область с начала специальной военной операции. … Благодарю земляков за поддержку наших бойцов», — написал Моор в своем telegram-канале. Также 21 марта была отправлена еще одна партия. В ней находятся продукты питания, маскировочные сети, блиндажные свечи, имущество специального назначения, машины и многое другое. В Тюменской области неравнодушные жители региона за 2022 год выделили около 3,5 миллиона рублей на поддержку мобилизованных и их семей. Также помощь получили ветераны ВОВ, пожилые люди и инвалиды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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