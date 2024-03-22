Фанаты «Автомобилиста» объяснили, почему просили показать блогера грудь

Фанаты «Автомобилиста» попросили Гаврилину не обижаться из-за кричалки про грудь
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Юля Гаврилина не ожидала услышать такую кричалку от болельщиков
Юля Гаврилина не ожидала услышать такую кричалку от болельщиков Фото:

Болельщики ХК «Автомобилист», которые просили блогера Юлю Гаврилину (уроженку Тюмени) показать грудь на матче ¼ финала Кубка Гагарина в Екатеринбурге, объяснили, что это была шутка. Зрители ни в коем случае не хотели оскорбить девушку: кричалка существует давно и лично к ней она не имеет никакого отношения. Об этом они написали в группе «Берегись автомобиля! | Фанаты „Автомобилиста“» во «ВКонтакте».

«Здорово, что вы зашли, чтобы засветиться рядом с нами. Но мы приходим сюда веселиться, а не в качестве массовки для сторис. Это обычный фанатский угар, который не имеет к вашей личности никакого отношения. Приходите в гости снова — самое время начать топить за „Автомобилист“, пока это не стало мейнстримом! И подруг приводите», — заявили болельщики.

Вчера, 21 марта, «Автомобилист» выиграл СКА в овертайме со счетом 2:1. На матч пригласили особого гостя — тиктокера Юлю Гаврилину. После состязания блогер выложила видео, на котором видно, как она поддерживает болельщиков. Позже девушка поняла, что зрители кричали ей «Покажи фанатам сиськи», и оскорбилась.

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Болельщики ХК «Автомобилист», которые просили блогера Юлю Гаврилину (уроженку Тюмени) показать грудь на матче ¼ финала Кубка Гагарина в Екатеринбурге, объяснили, что это была шутка. Зрители ни в коем случае не хотели оскорбить девушку: кричалка существует давно и лично к ней она не имеет никакого отношения. Об этом они написали в группе «Берегись автомобиля! | Фанаты „Автомобилиста“» во «ВКонтакте». «Здорово, что вы зашли, чтобы засветиться рядом с нами. Но мы приходим сюда веселиться, а не в качестве массовки для сторис. Это обычный фанатский угар, который не имеет к вашей личности никакого отношения. Приходите в гости снова — самое время начать топить за „Автомобилист“, пока это не стало мейнстримом! И подруг приводите», — заявили болельщики. Вчера, 21 марта, «Автомобилист» выиграл СКА в овертайме со счетом 2:1. На матч пригласили особого гостя — тиктокера Юлю Гаврилину. После состязания блогер выложила видео, на котором видно, как она поддерживает болельщиков. Позже девушка поняла, что зрители кричали ей «Покажи фанатам сиськи», и оскорбилась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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