Фанаты «Автомобилиста» объяснили, почему просили показать блогера грудь

Болельщики ХК «Автомобилист», которые просили блогера Юлю Гаврилину (уроженку Тюмени) показать грудь на матче ¼ финала Кубка Гагарина в Екатеринбурге, объяснили, что это была шутка. Зрители ни в коем случае не хотели оскорбить девушку: кричалка существует давно и лично к ней она не имеет никакого отношения. Об этом они написали в группе «Берегись автомобиля! | Фанаты „Автомобилиста“» во «ВКонтакте».
«Здорово, что вы зашли, чтобы засветиться рядом с нами. Но мы приходим сюда веселиться, а не в качестве массовки для сторис. Это обычный фанатский угар, который не имеет к вашей личности никакого отношения. Приходите в гости снова — самое время начать топить за „Автомобилист“, пока это не стало мейнстримом! И подруг приводите», — заявили болельщики.
Вчера, 21 марта, «Автомобилист» выиграл СКА в овертайме со счетом 2:1. На матч пригласили особого гостя — тиктокера Юлю Гаврилину. После состязания блогер выложила видео, на котором видно, как она поддерживает болельщиков. Позже девушка поняла, что зрители кричали ей «Покажи фанатам сиськи», и оскорбилась.
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