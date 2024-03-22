22 марта 2024

В ТИУ ответили, планируют ли отменять занятия после ЧП в «Крокус Сити Холле»

ТИУ: занятия у студентов 23 марта отменять не будут
© Служба новостей «URA.RU»
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Университеты. Тюмень, вход, входная группа, тиу, тюменский индустриальный университет
Студентов ТИУ не переведут на дистанционное обучение Фото:

Тюменский индустриальный университет (ТИУ) принял решение не отменять занятия 23 марта после теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

«ТИУ 23 марта не будет отменять занятия и переводить студентов на дистанционное обучение», — передает слова пресс-службы университета telegram-канал «РБК Тюмень | Новости». После теракта в «Крокус Сити Холл» Минобрнауки РФ порекомендовало отменить массовые мероприятия и перевести студентов на дистант.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ТИУ. Ответ ожидается.

Глава региона Александр Моор сообщил ночью 23 марта, что в выходные на территории области отменяются все развлекательные мероприятия. Такое решение было принято в связи с терактом, которое произошло вечером 22 марта в концертном зале «Крокус-Сити Холл». В связи с этим URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии.

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Тюменский индустриальный университет (ТИУ) принял решение не отменять занятия 23 марта после теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе университета. «ТИУ 23 марта не будет отменять занятия и переводить студентов на дистанционное обучение», — передает слова пресс-службы университета telegram-канал «РБК Тюмень | Новости». После теракта в «Крокус Сити Холл» Минобрнауки РФ порекомендовало отменить массовые мероприятия и перевести студентов на дистант. URA.RU направило запрос в пресс-службу ТИУ. Ответ ожидается. Глава региона Александр Моор сообщил ночью 23 марта, что в выходные на территории области отменяются все развлекательные мероприятия. Такое решение было принято в связи с терактом, которое произошло вечером 22 марта в концертном зале «Крокус-Сити Холл». В связи с этим URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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