В ТИУ ответили, планируют ли отменять занятия после ЧП в «Крокус Сити Холле»

ТИУ: занятия у студентов 23 марта отменять не будут

Студентов ТИУ не переведут на дистанционное обучение Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменский индустриальный университет (ТИУ) принял решение не отменять занятия 23 марта после теракта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

«ТИУ 23 марта не будет отменять занятия и переводить студентов на дистанционное обучение», — передает слова пресс-службы университета telegram-канал «РБК Тюмень | Новости». После теракта в «Крокус Сити Холл» Минобрнауки РФ порекомендовало отменить массовые мероприятия и перевести студентов на дистант.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ТИУ. Ответ ожидается.

Глава региона Александр Моор сообщил ночью 23 марта, что в выходные на территории области отменяются все развлекательные мероприятия. Такое решение было принято в связи с терактом, которое произошло вечером 22 марта в концертном зале «Крокус-Сити Холл». В связи с этим URA.RU собрало всю известную информацию о трагедии.