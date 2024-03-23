Установлены личности 41 погибшего в «Крокус Сити Холле». Скрин

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Траурная акция. Тюмень
41 человек погиб в ходе теракта Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Опубликован обновленный список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Он появился на сайте минздрава Подмосковья.

«Список погибших в результате теракта в „Крокус Сити Холле“ от 22.03.2024 г. по состоянию на 11.30 23.03.2024 года», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте минздрава. Согласно списку, установлены личности 41 погибшего в теракте.

Ранее минздрав Подмосковья сообщил, что 121 человек пострадал из-за теракта, 37 погибли. По информации СК РФ, количество погибших достигло 93 человек.

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Опубликован обновленный список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Он появился на сайте минздрава Подмосковья. «Список погибших в результате теракта в „Крокус Сити Холле“ от 22.03.2024 г. по состоянию на 11.30 23.03.2024 года», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте минздрава. Согласно списку, установлены личности 41 погибшего в теракте. Ранее минздрав Подмосковья сообщил, что 121 человек пострадал из-за теракта, 37 погибли. По информации СК РФ, количество погибших достигло 93 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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