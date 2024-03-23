Установлены личности 41 погибшего в «Крокус Сити Холле». Скрин

23 марта 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Опубликован обновленный список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Он появился на сайте минздрава Подмосковья. «Список погибших в результате теракта в „Крокус Сити Холле“ от 22.03.2024 г. по состоянию на 11.30 23.03.2024 года», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте минздрава. Согласно списку, установлены личности 41 погибшего в теракте. Ранее минздрав Подмосковья сообщил, что 121 человек пострадал из-за теракта, 37 погибли. По информации СК РФ, количество погибших достигло 93 человек.