41 человек погиб в ходе теракта
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Опубликован обновленный список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Он появился на сайте минздрава Подмосковья.
«Список погибших в результате теракта в „Крокус Сити Холле“ от 22.03.2024 г. по состоянию на 11.30 23.03.2024 года», — говорится в сообщении. Оно опубликовано
Ранее минздрав Подмосковья сообщил, что 121 человек пострадал из-за теракта, 37 погибли. По информации СК РФ, количество погибших достигло 93 человек.
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