Минздрав опубликовал список погибших в «Крокус Сити Холле»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Траурная акция. Тюмень
Согласно списку мимнздрава, погибли 37 человек Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Опубликован список погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Он появился на сайте минздрава Подмосковья.

«Список погибших. Уважаемые жители, если вы увидели в списках погибших в „Крокусе“ своего родственника или знакомого, позвоните, пожалуйста, на горячую линию», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте минздрава. Согласно списку, 37 человек погибли.

Ранее минздрав Подмосковья сообщил, что 121 человек пострадали из-за теракта. По информации министерства, 107 были доставлены в больницы.

Список погибших от теракта в «Крокусе»
Список погибших от теракта в «Крокусе»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Опубликован список погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Он появился на сайте минздрава Подмосковья. «Список погибших. Уважаемые жители, если вы увидели в списках погибших в „Крокусе“ своего родственника или знакомого, позвоните, пожалуйста, на горячую линию», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте минздрава. Согласно списку, 37 человек погибли. Ранее минздрав Подмосковья сообщил, что 121 человек пострадали из-за теракта. По информации министерства, 107 были доставлены в больницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...