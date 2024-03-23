Минздрав опубликовал список погибших в «Крокус Сити Холле»

Согласно списку мимнздрава, погибли 37 человек
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Опубликован список погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Он появился на сайте минздрава Подмосковья.
«Список погибших. Уважаемые жители, если вы увидели в списках погибших в „Крокусе“ своего родственника или знакомого, позвоните, пожалуйста, на горячую линию», — говорится в сообщении. Оно опубликовано
Ранее минздрав Подмосковья сообщил, что 121 человек пострадали из-за теракта. По информации министерства, 107 были доставлены в больницы.
Список погибших от теракта в «Крокусе»
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