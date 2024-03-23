Минздрав опубликовал список погибших в «Крокус Сити Холле»

23 марта 2024 в 13:12 Размер текста - 17 +

Согласно списку мимнздрава, погибли 37 человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Опубликован список погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Он появился на сайте минздрава Подмосковья. «Список погибших. Уважаемые жители, если вы увидели в списках погибших в „Крокусе“ своего родственника или знакомого, позвоните, пожалуйста, на горячую линию», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте минздрава. Согласно списку, 37 человек погибли. Ранее минздрав Подмосковья сообщил, что 121 человек пострадали из-за теракта. По информации министерства, 107 были доставлены в больницы. Список погибших от теракта в «Крокусе» Фото скриншот сайта минздрава Подмосковья https://mz.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/uvazhaemye-zhiteli-esli-vy-uvideli-v-spiskakh-pogibshikh-v-krokuse-svoego-rodstvennika-ili-znakomogo-pozvonite-pozhaluista-na-goryachuyu-liniyu-122-0-dlya-zvonkov-iz-moskvy Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Опубликован список погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Он появился на сайте минздрава Подмосковья. «Список погибших. Уважаемые жители, если вы увидели в списках погибших в „Крокусе“ своего родственника или знакомого, позвоните, пожалуйста, на горячую линию», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте минздрава. Согласно списку, 37 человек погибли. Ранее минздрав Подмосковья сообщил, что 121 человек пострадали из-за теракта. По информации министерства, 107 были доставлены в больницы.