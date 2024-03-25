В Хабаровском крае чиновница обманула сирот и многодетные семьи на соцжилье

25 марта 2024 в 09:02 Размер текста - 17 +

Чиновница нарушила права 39 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело против бывшей начальницы отдела по управлению муниципальным имуществом администрации поселения Ванино. Она передавала социальное жилье по договору аренды лицам, не имеющим на это права. Об этом сообщили в управлении генеральной прокуратуры по Дальневосточному федеральному округу. По информации ведомства, чиновница нарушила права многодетных семей и детей-сирот. «С января 2022 года по сентябрь 2023 года экс-чиновница обеспечила передачу на основании договоров социального найма 15 квартир гражданам, не имеющим право на получение жилых помещений», — сообщили в ведомстве. Заявление опубликовано на официальном сайте генпрокуратуры региона. После обращения местных жителей в Генпрокуратуру стало известно о противоправных действиях чиновницы. Она нарушила права 39 человек, включая детей-сирот и многодетные семьи. Уголовное дело было возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, ей грозит до десяти лет тюремного заключения. Прокуратура направила иски на аннулирование договоров социального найма и взыскание рыночной стоимости жилья на общую сумму 19,7 млн рублей. Также обнаружена фальсификация диплома высшего образования. В связи с этим возбуждено дополнительное уголовное дело. Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов сообщил, что государство должно софинансировать строительство социального жилья в регионах России. Это поможет сократить очереди на квартиры и обеспечить жилплощадью всех нуждающихся. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело против бывшей начальницы отдела по управлению муниципальным имуществом администрации поселения Ванино. Она передавала социальное жилье по договору аренды лицам, не имеющим на это права. Об этом сообщили в управлении генеральной прокуратуры по Дальневосточному федеральному округу. По информации ведомства, чиновница нарушила права многодетных семей и детей-сирот. «С января 2022 года по сентябрь 2023 года экс-чиновница обеспечила передачу на основании договоров социального найма 15 квартир гражданам, не имеющим право на получение жилых помещений», — сообщили в ведомстве. Заявление опубликовано на официальном сайте генпрокуратуры региона. После обращения местных жителей в Генпрокуратуру стало известно о противоправных действиях чиновницы. Она нарушила права 39 человек, включая детей-сирот и многодетные семьи. Уголовное дело было возбуждено по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, ей грозит до десяти лет тюремного заключения. Прокуратура направила иски на аннулирование договоров социального найма и взыскание рыночной стоимости жилья на общую сумму 19,7 млн рублей. Также обнаружена фальсификация диплома высшего образования. В связи с этим возбуждено дополнительное уголовное дело. Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике Сергей Леонов сообщил, что государство должно софинансировать строительство социального жилья в регионах России. Это поможет сократить очереди на квартиры и обеспечить жилплощадью всех нуждающихся.