В центре Перми закрылась популярная доставка роллов

В центре Перми закрыли филиал сервиса доставки роллов Panasian Food на улице Монастырская, 57. Об этом заявил его основатель Денис Шмидт в своем telegram-канале.
«С 25 марта филиал Panasian Food на Монастырской 57 не работает. Благодарю всех наших постоянных клиентов, что были с нами все это время. Мне было приятно для вас работать и готовить вкусные блюда. Еще увидимся, но несколько в другом формате», — рассказал Денис Шмидт.
Причины закрытия предприниматель обещал раскрыть позднее. Уточняется, что второй филиал, который доставляет роллы по Орджоникидзевскому и Мотовилихинскому районам, продолжает работать в прежнем режиме.
Доставку роллов Panasian Food Денис Шмидт открыл в 2018 году в микрорайоне Гайва. Тогда она называлась «Орджо роллс». Спустя три года в центре Перми появился новый филиал, а в меню добавили блюда паназиатской кухни. С ними помогала основатель проектов «Чуфальня НатАли», «Арбузный сахар» и «Sisters-bar» Алефтина Тютикова. Panasian Food был участником пермских фестивалей МайямиФест, Redmarket, а также Royal Race в Губахе.
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