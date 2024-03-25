В центре Перми закрылась популярная доставка роллов

26 марта 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

Доставка в центре города работала с 2021 года Фото: Размик Закарян © URA.RU В центре Перми закрыли филиал сервиса доставки роллов Panasian Food на улице Монастырская, 57. Об этом заявил его основатель Денис Шмидт в своем telegram-канале. «С 25 марта филиал Panasian Food на Монастырской 57 не работает. Благодарю всех наших постоянных клиентов, что были с нами все это время. Мне было приятно для вас работать и готовить вкусные блюда. Еще увидимся, но несколько в другом формате», — рассказал Денис Шмидт. Причины закрытия предприниматель обещал раскрыть позднее. Уточняется, что второй филиал, который доставляет роллы по Орджоникидзевскому и Мотовилихинскому районам, продолжает работать в прежнем режиме. Доставку роллов Panasian Food Денис Шмидт открыл в 2018 году в микрорайоне Гайва. Тогда она называлась «Орджо роллс». Спустя три года в центре Перми появился новый филиал, а в меню добавили блюда паназиатской кухни. С ними помогала основатель проектов «Чуфальня НатАли», «Арбузный сахар» и «Sisters-bar» Алефтина Тютикова. Panasian Food был участником пермских фестивалей МайямиФест, Redmarket, а также Royal Race в Губахе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Перми закрыли филиал сервиса доставки роллов Panasian Food на улице Монастырская, 57. Об этом заявил его основатель Денис Шмидт в своем telegram-канале. «С 25 марта филиал Panasian Food на Монастырской 57 не работает. Благодарю всех наших постоянных клиентов, что были с нами все это время. Мне было приятно для вас работать и готовить вкусные блюда. Еще увидимся, но несколько в другом формате», — рассказал Денис Шмидт. Причины закрытия предприниматель обещал раскрыть позднее. Уточняется, что второй филиал, который доставляет роллы по Орджоникидзевскому и Мотовилихинскому районам, продолжает работать в прежнем режиме. Доставку роллов Panasian Food Денис Шмидт открыл в 2018 году в микрорайоне Гайва. Тогда она называлась «Орджо роллс». Спустя три года в центре Перми появился новый филиал, а в меню добавили блюда паназиатской кухни. С ними помогала основатель проектов «Чуфальня НатАли», «Арбузный сахар» и «Sisters-bar» Алефтина Тютикова. Panasian Food был участником пермских фестивалей МайямиФест, Redmarket, а также Royal Race в Губахе.